Galatasaray - St. Johnstone maçında Fernando Muslera direkt kırmızı kart gördü!

Muslera da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BERK BALABAN KALEYE GEÇTİ

Kaleye 56. dakikada 21. yaşındaki Berk Balaban geçti.

Berk, Aytaç Kara'nın yerine oyuna dahil oldu. 58. dakikada St. Johnstone'da Jason Kerr penaltıyı kullandı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.