Galatasaray - St. Johnstone maçında Fernando Muslera direkt kırmızı kart gördü!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geldi.
MUSLERA'YA DİREK KIRMIZI
Müsabakanın 55. dakikasında Aytaç Kara'nın geri pasında topu kontrol edemeyen Muslera, ceza sahası içerisinde Chris Kane'i düşürünce hakem Scharer penaltı noktasını gösterdi.
Muslera da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
BERK BALABAN KALEYE GEÇTİ
Kaleye 56. dakikada 21. yaşındaki Berk Balaban geçti.
Berk, Aytaç Kara'nın yerine oyuna dahil oldu. 58. dakikada St. Johnstone'da Jason Kerr penaltıyı kullandı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.