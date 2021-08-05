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    • 05.08.2021 22:44
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    Galatasaray - St. Johnstone maçında Fernando Muslera direkt kırmızı kart gördü!

    Son dakika haberleri...Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geldi. Maçın 55. dakikasında Aytaç Kara’nın geri pasında Muslera, ceza sahası içerisinde Chris Kane’i düşürünce hakem Scharer, Muslera'ya direkt kırmızı kart gösterdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Muslera’ya direkt kırmızı!

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geldi.

    MUSLERA'YA DİREK KIRMIZI
    Müsabakanın 55. dakikasında Aytaç Kara'nın geri pasında topu kontrol edemeyen Muslera, ceza sahası içerisinde Chris Kane'i düşürünce hakem Scharer penaltı noktasını gösterdi.

    Muslera da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    BERK BALABAN KALEYE GEÇTİ
    Kaleye 56. dakikada 21. yaşındaki Berk Balaban geçti.

    Berk, Aytaç Kara'nın yerine oyuna dahil oldu. 58. dakikada St. Johnstone'da Jason Kerr penaltıyı kullandı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

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