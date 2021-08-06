2. Muslera faciası! Yine Galatasaray’ı yaktı...





ÜST ÜSTE İNANILMAZ HATALAR

56. dakikada önce Aytaç sonra Muslera inanılmaz bir hata yaptı. Muslera kırmızı kart görürken, St. Johnstone penaltı kazandı. Topun gerisine geçen Kerr'in golüyle İskoç ekibi 1-0 öne geçti.







Yaptığı büyük hata sonrası kırmızı kart gören Fernando Muslera adeta yıkıldı. Uruguaylı eldivenin yerine 2000 doğumlu Berk oyuna girdi.



BOEY'DEN DÜZGÜN BİR VURUŞ

3 dakika sonra Boey sahne aldı. Fransız yıldız çaprazdan düzgün bir vuruşla golü attı: 1-1. 87'de Luyindama vurdu, Clark çıkardı ve maç 1-1 bitti. Rövanş 12 Ağustos'ta oynanacak.

PSV MAÇINA GÖRE 5 FARKI İSİM 11'DE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta PSV ile oynanan rövanş maçının 11'inde 5 değişiklik birden yaptı... Tecrübeli hoca De- Andre Yedlin, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz ve Jesse Sekidika'yı kulübeye gönderirken yeni transferler Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Berkan Kutlu'nun yanı sıra Ryan Babel ve sakatlığı geçen Taylan Antalyalı'ya şans verdi.







BOEY İLKİ BAŞARDI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sacha Boey dün bir ilki başardı... Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkan Fransız sağ bek karşılaşmanın 60. dakikasında skoru 1-1'e getiren gollü attı. Boey böylece profesyonel kariyerinde ilk kez golle buluşmayı başardı. Maçın ilk yarısında tutuk bir görüntü sergilese de ikinci devre açılan genç yıldız attığı golün yanı sıra mücadelesiyle de tam not aldı. Karışık duygular yaşadığını söyleyen Sacha Boey, "Gol atmak büyük bir mutluluk ama kazanamadığımız için çok üzgünüm. Rövanşta daha dikkatli olarak turu geçeceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı. Takıma hemen uyum sağladığınıda belirten Boey, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Çok doğru bir yerde olduğumu düşünüyorum" dedi.