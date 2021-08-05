Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 'Caner Erkin' açıklaması: Böyle bir tasarrufumuz yok

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Temaslı oynamayı seven bir takım olduğunu söylemiştim. Bu tip takımların bu direncini kırmak için erken golün önemli bir çözüm olduğu bir gerçek. Maalesef çok yakından 2'nci dakikada atamadığımız gol, ardından direkten dönen top. Burada erken gol bulmak bizim için vazgeçilmez bir unsur olmalıdır. Biz atamadıkça onların direnci fazlalaşıyor. Muslera'ya uzun süre top gelmedi. Açıkçası ilk yarı baskı, pres ve pas yüzdesi... İki tarafı da iyi oynadık hem sağda hem solda. Ama dediğim gibi bu tip maçların önemi goldür. Meslektaşım 'şanslıydık' demiş ama ben şansa inanmıyorum. 2 metreden, 5 metreden atacaksın golleri; 7.32 kale. Elendiğin zaman, 'şansızlık, kusura bakma' benim sıcak baktığım bir şey değil." dedi.
"DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Terim, "Geçen seneden beri yediğimiz gol türünden gol yiyoruz. 10 kişi kalıp, 1-0 geriye düştük. Bence iyi bir reaksiyon verdik. Buna rağmen 1-1'i bulduk ve yine kaçırdık. Kafayla vurduğumuz, bir başka pozisyonlar... Maalesef olmadı, 1-1 gideceğiz. 11 kişi kalmanın önemi, golü bulmanın önemi çok fazla. Galatasaray orada yenecek güçtedir. Herhangi bir deplasman golü sıkıntısı da olmadığına göre, 10 kişiyle buna razı olduk ama o reaksiyonu gördük, o sevindirici. Daha iyi olacağız. Değişeceğiz, değiştireceğiz ve daha iyi olacağız inşallah" diye konuştu.
"BİREYSEL HATA OLMAMASI İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"
Takımda yapılan bireysel hatalara değinen tecrübeli teknik adam, "Bireysel hata ne demek? Benim ne yapacağımı bilmiyorsunuz demek. Bir pozisyon hatası, blok hatası, hep beraber hata yaparsak buna çözüm ararsınız ama bireysel hataya; nasıl bir yeteneğe tedbir alamazsanız, bireysel hataya da alamazsınız. Bunu en aza indirmeye çalışacağız, olmaması için uğraşacağız. Ama şimdi sık sık tekrar ederse yapacak tek şey var; oyunu değiştirmekten ziyade oyuncu değiştireceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Bireysel hatanın olmamasına özen göstereceğiz. Tehlikeli bölgelerde özellikle önlemeye çalışacağız. Öyle bir yerde yapıyoruz ki biz maalesef çare de bulunmuyor. Öyle de bir oluyor ki hemen cezalanıyoruz" açıklamasında bulundu.