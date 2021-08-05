Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 'Caner Erkin' açıklaması: Böyle bir tasarrufumuz yok

Fatih Terim, oyuncu değişiklikleri ile ilgili gelen bir soru üzerine, Patrick van Aanholt'un fiziksel nedenlerle, Mostafa Mohamed'in ise taktik değişikliği olduğunu söyledi.

"MOSTAFA'NIN KALMASINA PERFORMANSI KARAR VERECEK"

Mostafa Mohamed'in performansını da değerlendiren Terim, "Mohamed tabi bizim çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Müthiş bir giriş yaptı geldiğinde, o girişi özlemle anıyorum. Ocak ayında opsiyonu kullanıp kullanmayacağımı soruyorsunuz. Buna performansı ve form durumu karar verecek. Daha çok çalışması, aktif olmasını sağlayacağız. İyi bir oyuncu. Daha çok konsantre olmalı, aramalı, daha çok bize katkıda bulunmalı. Tipik, sadece kenardan gelen ortalarla değil, özellikle set oyununa katkıda bulunmalı. İnşallah daha iyi olacak o da" ifadelerini kullandı.

CANER ERKİN SÖZLERİ

Terim, Caner Erkin transferi düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Caner benim milli takımdan oyuncum. Ama şu an Galatasaray'da 3 bekimiz var, böyle bir tasarrufumuz yok" cevabını verdi.

"GEREKTİĞİ ZAMAN OYUNCULAR DEĞİŞEBİLİR, GEREKİRSE DE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Yeni transferlerin performansını da değerlendiren Terim, "Açıkçası üçünden de memnunum. İyi profesyoneller bir defa. Patrick van Aanholt'u sadece fiziksel nedenlerden dolayı çıkardım. Berkan uzun yıllar inşallah hizmet edecek. Berkan daha da gelişecek. Çok pozitif. Çok iyi bir futbolcu ve çok iyi bir karakter. Sacha Boey'dan çok memnunum. Daha 20 yaşında, öğreneceği çok şey var. Gol atmasına çok sevindim. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Pozitif tarafına bakmak istiyorum ben oyunun. Bizim kendi oyunumuzu oynadığımız bölümlerin tek sıkıntısı gol pozisyonu değil goldü. Golü bulsak belki de turu buradan almış ve rahat gidiyor olabilirdik. Orada bunu yapacak güçteyiz. Evet bazen gerektiği zaman oyuncular değişebilir, gerekirse de değiştireceğiz. Kafamızda bir plan var ve ona göre gidiyoruz. Hata yapan oyuncuyu yuhalayarak çıkarırsan, bu bize fayda getirmez. Aytaç da bizim Muslera da bizim. Hata yapacaklar. Yanlış yapacaklar. Bizim en büyük özelliğimiz taraftar olarak onları her zaman toleransla karşılamak olmalıdır. Lütfen rica ediyorum. Hata olmazsa olmaz. Bu baskıdan oyundaki performansı yükseltemeyiz. Rica ediyorum" dedi.