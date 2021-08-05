Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.08.2021 00:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.08.2021 01:02
    ABONE OL

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 'Caner Erkin' açıklaması: Böyle bir tasarrufumuz yok

    Son dakika haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 1-1 eşitlikle biten St. Johnstone maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Galatasaray orada yenecek güçtedir. Herhangi bir deplasman golü sıkıntısı da olmadığına göre, 10 kişiyle buna razı olduk ama o reaksiyonu gördük, o sevindirici. Daha iyi olacağız. Değişeceğiz, değiştireceğiz ve daha iyi olacağız inşallah" dedi. Fenerbahçe'de kadro dışı bıraklılan Caner Erkin'in transferini düşünüp düşünmediği sorusuna da yanıt verdi.

    Terim’e ’Caner Erkin’ soruldu

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.

    Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Temaslı oynamayı seven bir takım olduğunu söylemiştim. Bu tip takımların bu direncini kırmak için erken golün önemli bir çözüm olduğu bir gerçek. Maalesef çok yakından 2'nci dakikada atamadığımız gol, ardından direkten dönen top. Burada erken gol bulmak bizim için vazgeçilmez bir unsur olmalıdır. Biz atamadıkça onların direnci fazlalaşıyor. Muslera'ya uzun süre top gelmedi. Açıkçası ilk yarı baskı, pres ve pas yüzdesi... İki tarafı da iyi oynadık hem sağda hem solda. Ama dediğim gibi bu tip maçların önemi goldür. Meslektaşım 'şanslıydık' demiş ama ben şansa inanmıyorum. 2 metreden, 5 metreden atacaksın golleri; 7.32 kale. Elendiğin zaman, 'şansızlık, kusura bakma' benim sıcak baktığım bir şey değil." dedi.

    "DAHA İYİ OLACAĞIZ"
    Terim, "Geçen seneden beri yediğimiz gol türünden gol yiyoruz. 10 kişi kalıp, 1-0 geriye düştük. Bence iyi bir reaksiyon verdik. Buna rağmen 1-1'i bulduk ve yine kaçırdık. Kafayla vurduğumuz, bir başka pozisyonlar... Maalesef olmadı, 1-1 gideceğiz. 11 kişi kalmanın önemi, golü bulmanın önemi çok fazla. Galatasaray orada yenecek güçtedir. Herhangi bir deplasman golü sıkıntısı da olmadığına göre, 10 kişiyle buna razı olduk ama o reaksiyonu gördük, o sevindirici. Daha iyi olacağız. Değişeceğiz, değiştireceğiz ve daha iyi olacağız inşallah" diye konuştu.

    "BİREYSEL HATA OLMAMASI İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"
    Takımda yapılan bireysel hatalara değinen tecrübeli teknik adam, "Bireysel hata ne demek? Benim ne yapacağımı bilmiyorsunuz demek. Bir pozisyon hatası, blok hatası, hep beraber hata yaparsak buna çözüm ararsınız ama bireysel hataya; nasıl bir yeteneğe tedbir alamazsanız, bireysel hataya da alamazsınız. Bunu en aza indirmeye çalışacağız, olmaması için uğraşacağız. Ama şimdi sık sık tekrar ederse yapacak tek şey var; oyunu değiştirmekten ziyade oyuncu değiştireceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Bireysel hatanın olmamasına özen göstereceğiz. Tehlikeli bölgelerde özellikle önlemeye çalışacağız. Öyle bir yerde yapıyoruz ki biz maalesef çare de bulunmuyor. Öyle de bir oluyor ki hemen cezalanıyoruz" açıklamasında bulundu.

        "MUSLERA'NIN KREDİSİ MEVCUT"
        Karşılaşmada kırmızı kart görerek oyun dışında Muslera'nın ardından bir kaleci transferi yapılıp yapılmayacağı ile ilgili gelen bir soruya ise Terim, "Muslera bizim güvendiğimiz en önemli oyunculardan birisi. Olacak bu. İyi oyunlar oynadığını biliyoruz. Onlardan da çıkacak, hep beraber çıkacağız. Kolay değil, tatil yapmadan buraya geldi ve oynadı. Bazen böyle şeyler olur. Burada sezon devam ettiğine göre, öyle bir karar almamız söz konusu değil. Biz güveniyoruz kendisine. Düzelecektir. Bazen insana olur öyle şeyler. Kredisi onun mevcut. Toparlayacaktır" şeklinde konuştu.

        Fatih Terim, oyuncu değişiklikleri ile ilgili gelen bir soru üzerine, Patrick van Aanholt'un fiziksel nedenlerle, Mostafa Mohamed'in ise taktik değişikliği olduğunu söyledi.

        "MOSTAFA'NIN KALMASINA PERFORMANSI KARAR VERECEK"
        Mostafa Mohamed'in performansını da değerlendiren Terim, "Mohamed tabi bizim çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Müthiş bir giriş yaptı geldiğinde, o girişi özlemle anıyorum. Ocak ayında opsiyonu kullanıp kullanmayacağımı soruyorsunuz. Buna performansı ve form durumu karar verecek. Daha çok çalışması, aktif olmasını sağlayacağız. İyi bir oyuncu. Daha çok konsantre olmalı, aramalı, daha çok bize katkıda bulunmalı. Tipik, sadece kenardan gelen ortalarla değil, özellikle set oyununa katkıda bulunmalı. İnşallah daha iyi olacak o da" ifadelerini kullandı.

        CANER ERKİN SÖZLERİ
        Terim, Caner Erkin transferi düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Caner benim milli takımdan oyuncum. Ama şu an Galatasaray'da 3 bekimiz var, böyle bir tasarrufumuz yok" cevabını verdi.

        "GEREKTİĞİ ZAMAN OYUNCULAR DEĞİŞEBİLİR, GEREKİRSE DE DEĞİŞTİRECEĞİZ"
        Yeni transferlerin performansını da değerlendiren Terim, "Açıkçası üçünden de memnunum. İyi profesyoneller bir defa. Patrick van Aanholt'u sadece fiziksel nedenlerden dolayı çıkardım. Berkan uzun yıllar inşallah hizmet edecek. Berkan daha da gelişecek. Çok pozitif. Çok iyi bir futbolcu ve çok iyi bir karakter. Sacha Boey'dan çok memnunum. Daha 20 yaşında, öğreneceği çok şey var. Gol atmasına çok sevindim. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Pozitif tarafına bakmak istiyorum ben oyunun. Bizim kendi oyunumuzu oynadığımız bölümlerin tek sıkıntısı gol pozisyonu değil goldü. Golü bulsak belki de turu buradan almış ve rahat gidiyor olabilirdik. Orada bunu yapacak güçteyiz. Evet bazen gerektiği zaman oyuncular değişebilir, gerekirse de değiştireceğiz. Kafamızda bir plan var ve ona göre gidiyoruz. Hata yapan oyuncuyu yuhalayarak çıkarırsan, bu bize fayda getirmez. Aytaç da bizim Muslera da bizim. Hata yapacaklar. Yanlış yapacaklar. Bizim en büyük özelliğimiz taraftar olarak onları her zaman toleransla karşılamak olmalıdır. Lütfen rica ediyorum. Hata olmazsa olmaz. Bu baskıdan oyundaki performansı yükseltemeyiz. Rica ediyorum" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Konya katliamının faili tutuklandı!
        Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 'Caner Erkin' açıklaması: Böyle bir tasarrufumuz yok