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    • 06.08.2021 02:37
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    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan galibiyet yorumu: Ülkemize armağan olsun

    Dinamo Batumi'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çalımbay, “Ülkemize armağan olsun” ifadelerini kullandı.

    Rıza Çalımbay: Ülkemize armağan olsun

    DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Dinamı Batumi'yi 2-1 yendikleri maçın ardından paylaşımda bulundu. Çalımbay, "Ülkemize armağan olsun" dedi.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi 2-1 yenerek rövanş maçı öncesi avantaj yakalayan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonu galibiyet paylaşımı yaptı.

    Sosyal medya hesabından galibiyet fotoğrafını paylaşan Çalımbay paylaşıma, "Bu zor günlerde sizleri biraz mutlu edebildiysek ne mutlu bize, ülkemize armağan olsun" notunu ekledi.

    Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni kazandı.

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