Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Futbola yeşil kart gelsin

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri açılış töreninde konuştu. Hakemlere seslenen başarılı hoca, "İnandığınız yolda gidin, cesur olun, hiç korkmayın. Kameralara teslim olmayın. VAR evet var ama VAR'a güvenerek değil kendinize güvenerek maç idare edin. VAR'a bağlı kalırsanız gerçek değerinizi gösteremezsiniz" dedi.

İlginç bir öneriyi de gündeme getiren Güneş, " Futbolun daha hızlı oynanması için oyun yönetiminde bir takım değişiklikler gerektiğini düşünüyorum. Keşke yeşil kart olsa da, oyuncuları 3-5 dakika kenara almak ve cezalandırmak daha doğru olabilir" diye konuştu.

TÜRK HAKEMLİĞİ YÜKSELİYOR

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Avrupa'da yükselen bir hakemliğimiz var. Herkesin gıpta ile baktığı VAR Merkezi'nin karşılığını alıyoruz" diye konuştu.

ADALET&HAKKANİYET İSTİYORUZ

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz artık futbolda adalet ve hakkaniyet istiyoruz. Herkes hakem hatasına sığınıyor" açıklamasını yaptı.