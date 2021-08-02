Galatasaray’ın B planı hazır! Halil Dervişoğlu olmazsa o Enis Destan transfer edilecek
Galatasaray geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak için temaslarını sürdürürken, forvet transferi için bir yandan da çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Halil'in transfer edilememesi durumunda Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan için devreye gireceği öğrenildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Transferde genç ve potansiyelli oyunculara yönelen Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun peşini bırakmıyor.
ENİS İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Sarı-Kırmızılılar'ın Halil'in transfer edilememesi durumunda Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan için devreye gireceği ve İzmir ekibine resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.
2.5 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY...
Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Enis Destanoğlu için kulübü Altınordu'nun 2.5 milyon Euro ve sonraki satıştan pay istediği gelen haberler arasında.
Geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla TFF 1.Lig'de 27 maçta 12 gol atıp, 3 asist yapan Enis, A Milli Takıma kadar yükselmeyi başarmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.