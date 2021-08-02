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Galatasaray’ın B planı hazır! Halil Dervişoğlu olmazsa o Enis Destan transfer edilecek

Galatasaray geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak için temaslarını sürdürürken, forvet transferi için bir yandan da çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Halil'in transfer edilememesi durumunda Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan için devreye gireceği öğrenildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
02.08.2021 21:49 - Son Güncelleme: 02.08.2021 22:04
Galatasaray’ın B planı hazır! Halil Dervişoğlu olmazsa o Enis Destan transfer edilecek

Transferde genç ve potansiyelli oyunculara yönelen Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun peşini bırakmıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’ın B planı hazır! Halil Dervişoğlu olmazsa o Enis Destan transfer edilecek

Genç golcü için kulübü Brendtford ile temasa geçen ve İngiliz ekibinin genç forvet ile ilgili kararını bekleyen Sarı-Kırmızılılar, Halil transferinden istediği sonucu alamadığı takdirde ise rotasını Türkiye'ye çevirecek.

Galatasaray’ın B planı hazır! Halil Dervişoğlu olmazsa o Enis Destan transfer edilecek

ENİS İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Sarı-Kırmızılılar'ın Halil'in transfer edilememesi durumunda Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan için devreye gireceği ve İzmir ekibine resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.

Galatasaray’ın B planı hazır! Halil Dervişoğlu olmazsa o Enis Destan transfer edilecek

2.5 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY...
Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Enis Destanoğlu için kulübü Altınordu'nun 2.5 milyon Euro ve sonraki satıştan pay istediği gelen haberler arasında.

Galatasaray’ın B planı hazır! Halil Dervişoğlu olmazsa o Enis Destan transfer edilecek

Geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla TFF 1.Lig'de 27 maçta 12 gol atıp, 3 asist yapan Enis, A Milli Takıma kadar yükselmeyi başarmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.