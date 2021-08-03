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    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'ye kapıyı gösterdi

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile takımdan ayrılmaları konusunda görüştüğünü resmen açıkladı. Başkan Elmas, "İkisinin de bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ilettim ve kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım iyi ilişkilerle yolları ayırırız. Bu yönetim kararıdır, iki oyuncuyu da gelecek sezon kadrosunda düşünmüyoruz" dedi.

    Falcao ve Feghouli'ye kapıyı gösterdi

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile takımdan ayrılmaları konusunda görüştüğünü resmen açıkladı. Başkan Elmas, "İkisinin de bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ilettim ve kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım iyi ilişkilerle yolları ayırırız. Bu yönetim kararıdır, iki oyuncuyu da gelecek sezon kadrosunda düşünmüyoruz" dedi.

    Morutan konusundaki tavrını ne net şekilde ifade eden Elmas, "Morutan ile ilgili resmi teklif, yazışma, görüşme olmadı. Olmayacak" ifadesini kullandı. Burak Elmas, Halil Dervişoğlu için de, "Kulüpler ile aracı kullanmadan görüşüyorum. Kulübü bir karar vermedi henüz" diye konuştu.

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    Haberler Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'ye kapıyı gösterdi