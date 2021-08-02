Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen ve yoluna Avrupa'da Avrupa Ligi'nde devam edece Galatasaray'da tartışmalı isimlerden olan Falcao ve Feghouli'nin gelecekleri belli oldu. Başkan Burak Elmas, iki futbolcunun kulüp bulmasını istediğini açıkladı.
Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle;
Yönetime geldiğimizden beri kişilerle değil çözümlerle uğraşacağımızı söyledik. Hakem semineri için çağrıldık, özellikle geldim. Şikayet ettiğimiz konularda oyunun güzelleşmesi konusunda çaba göstermemiz gerekiyor.
El uzatmazsanız çözüm gelmez. Güzel bir açılış oldu. Galatasaray olarak diğer kulüplerle birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'yi gerecek kaos yaratacak hareketler yapmıyoruz.
Rakiplerin haklarını da savunuyoruz. Belli bir yaşın altındaki genç oyuncular seçmek istiyoruz. Sözleşmeleri uzun vadeli yapıyoruz, scout ekibinin, hocamızın ciddi bir çalışması var.