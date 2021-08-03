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    • 03.08.2021 11:53
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    • 03.08.2021 11:53
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    Fenerbahçe'de yeniden Maksimovic sesleri! Teklif 2.5 milyon Euro

    Fenerbahçe'nin 1 ay önce transfer görüşmesi yaptığı Nikola Maksimovic yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Sarı-Lacivertliler’in Maksimovic’e bonuslarla beraber yıllık 2.5 milyon Euro’luk teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Kanarya'nın Maksimovic teklifi belli oldu!

    Başkan Ali Koç'tan ilk 11'de oynayacak 4 transfer isteyen teknik direktör Vitor Pereira'nın eksik gördüğü bölgelerden birisinin de savunma olduğu öğrenildi.



    İLK SIRADA MAKSIMOVIC
    Yeni transfer Steven Caulker'ın şu ana kadarki performansından memnun kalmayan Portekizli hocanın raporu sonrası harekete Fenerbahçe yönetiminin listesinin ilk sırasında Nikola Maksimovic olduğu belirlendi.


    Sarı-Lacivertliler, Napoli ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Sırp yıldızla yaklaşık 1 ay önce masaya oturmuştu. Ancak o dönem Maksimovic'in yüksek maaş talebi ve Lazio'ya gitme isteği nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.


        29 yaşındaki futbolcunun başta Lazio olmak üzere kendisine talip olan takımlarla anlaşma sağlayamaması sonrası Fenerbahçe'den ikinci bir hamle geldi. Yönetim, Sırp stoperin menajeriyle yeniden temasa geçme kararı aldı.


        Sarı-Lacivertliler'in Maksimovic'e bonuslarla beraber yıllık 2.5 milyon Euro'luk teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Daha önce yapılan görüşmede kapıyı 3.5 milyon Euro'dan açan tecrübeli yıldızın maaş isteğini aşağıya çektiği de gelen bilgiler arasında.


        Daha önce Kızılyıldız, Torino ve Spartak Moskova formalarını giyen Nikola Maksimovic 25 kez Sırp Milli Takımı'nda görev yaptı. Napoli formasıyla 99 kez sahaya çıkan yıldız futbolcu 1.93 boyunda.

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