Fenerbahçe'de yeniden Maksimovic sesleri! Teklif 2.5 milyon Euro



Sarı-Lacivertliler'in Maksimovic'e bonuslarla beraber yıllık 2.5 milyon Euro'luk teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Daha önce yapılan görüşmede kapıyı 3.5 milyon Euro'dan açan tecrübeli yıldızın maaş isteğini aşağıya çektiği de gelen bilgiler arasında.



Daha önce Kızılyıldız, Torino ve Spartak Moskova formalarını giyen Nikola Maksimovic 25 kez Sırp Milli Takımı'nda görev yaptı. Napoli formasıyla 99 kez sahaya çıkan yıldız futbolcu 1.93 boyunda.

