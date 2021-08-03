Fenerbahçe'de yeniden Maksimovic sesleri! Teklif 2.5 milyon Euro

Başkan Ali Koç'tan ilk 11'de oynayacak 4 transfer isteyen teknik direktör Vitor Pereira'nın eksik gördüğü bölgelerden birisinin de savunma olduğu öğrenildi.
İLK SIRADA MAKSIMOVIC
Yeni transfer Steven Caulker'ın şu ana kadarki performansından memnun kalmayan Portekizli hocanın raporu sonrası harekete Fenerbahçe yönetiminin listesinin ilk sırasında Nikola Maksimovic olduğu belirlendi.
Sarı-Lacivertliler, Napoli ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Sırp yıldızla yaklaşık 1 ay önce masaya oturmuştu. Ancak o dönem Maksimovic'in yüksek maaş talebi ve Lazio'ya gitme isteği nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.