Transferde sürpriz! Fenerbahçe’ye Nikola Maksimovic önerisi

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, başkan Ali Koç'tan 4 transfer istedi... Bu transferlerin iki kanat, bir forvet ve bir stoper olması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler transferde sıcak saatler yaşarken gündeme sürpriz bir isim geldi.
İsmi daha önce de Türk takımlarıyla anılan Sırp stoper Nikola Maksimovic, Sarı-Lacivertlilere önerildi. Fenerbahçe oyuncuyla bir dönem ilgilenmiş ancak transfer sonradan rafa kalkmıştı…
Oyuncu boşa çıktıktan sonra menajerlerin Fenerbahçe'nin kapısını aşındırdığı ve bu transfer için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.