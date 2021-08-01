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    • 01.08.2021 18:37
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    Transferde sürpriz! Fenerbahçe’ye Nikola Maksimovic önerisi

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir şekilde Nikola Maksimovic ismi geldi. Sarı-Lacivertlilere önerilen Sırp stoper, kariyerinde çıktığı 288 maçta 6 gol 9 asistlik bir performans sergiledi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’ye Maksimovic önerisi

    Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, başkan Ali Koç'tan 4 transfer istedi... Bu transferlerin iki kanat, bir forvet ve bir stoper olması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler transferde sıcak saatler yaşarken gündeme sürpriz bir isim geldi.



    İsmi daha önce de Türk takımlarıyla anılan Sırp stoper Nikola Maksimovic, Sarı-Lacivertlilere önerildi. Fenerbahçe oyuncuyla bir dönem ilgilenmiş ancak transfer sonradan rafa kalkmıştı…



    Oyuncu boşa çıktıktan sonra menajerlerin Fenerbahçe'nin kapısını aşındırdığı ve bu transfer için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.



        FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
        Son olarak Napoli forması giyen Maksimovic, 1 Temmuz itibarıyla İtalyan ekibiyle ilişiğini kesti. Bonservisi elinde olan oyuncunun da Fenerbahçe'ye oldukça sıcak baktığı bildirildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Sırp stoper, 25 kez ülkesinin milli takım formasını terletti.



        2017 yılında Torino'dan Napoli'ye 21 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinde 288 maça çıktı. Bu maçlarda 6 gol atarken 9 da asist yapmayı başardı.

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