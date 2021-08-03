Olympiakos’un gözü bu kez Feghouli’de

Kadrosunu Henry Onyekuru ile güçlendiren Olympiakos'un transfer hamleleri sürüyor. Yunan basınına göre Pire ekibi şimdi de Galatasaray'da gözden çıkarılan Sofiane Feghouli'ye kancayı attı.
YUNAN EKİBİ GİRİŞİMLERE HIZ VERDİ
Gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlere göre Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, Cezayirli yıldızın transferi için yönetime rapor verdi. Yunan ekibinin yetkilileri, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, "Feghouli'den kendisine kulüp bulmasını istedim" açıklamasının ardından transfer konusunda cesaretlendi ve girişimlere hız verdi.
BİR KISMINI GALATASARAY ÖDESİN
Galatasaray'ın 31 yaşındaki futbolcudan yüksek bir bonservis beklentisi olmadığını yazan Yunan basını, tek sorunun Feghouli maaşı olduğunu belirtti.
Olympiakos'un Cezayirli futbolcuya 2.5 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam teklif etmesinin mümkün olmadığı, maaşın bir kısmının Galatasaray tarafından ödenmesi halinde transferin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.