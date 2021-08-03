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    • 03.08.2021 11:20
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    Olympiakos’un gözü bu kez Feghouli’de

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın, “Feghouli’den kendisine kulüp bulmasını istedim” açıklamasının ardından transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Yunan basınına göre Pire ekibi şimdi de Galatasaray’da gözden çıkarılan Sofiane Feghouli’ye kancayı attı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Yunan ekibinin gözü Feghouli’de

    Kadrosunu Henry Onyekuru ile güçlendiren Olympiakos'un transfer hamleleri sürüyor. Yunan basınına göre Pire ekibi şimdi de Galatasaray'da gözden çıkarılan Sofiane Feghouli'ye kancayı attı.



    YUNAN EKİBİ GİRİŞİMLERE HIZ VERDİ
    Gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlere göre Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, Cezayirli yıldızın transferi için yönetime rapor verdi. Yunan ekibinin yetkilileri, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, "Feghouli'den kendisine kulüp bulmasını istedim" açıklamasının ardından transfer konusunda cesaretlendi ve girişimlere hız verdi.



    BİR KISMINI GALATASARAY ÖDESİN
    Galatasaray'ın 31 yaşındaki futbolcudan yüksek bir bonservis beklentisi olmadığını yazan Yunan basını, tek sorunun Feghouli maaşı olduğunu belirtti.
    Olympiakos'un Cezayirli futbolcuya 2.5 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam teklif etmesinin mümkün olmadığı, maaşın bir kısmının Galatasaray tarafından ödenmesi halinde transferin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.


        4 MİLYON EURO'YA YAKIN MAAŞI BULUNUYOR
        2017 yılında 4 milyon 250 bin Euro karşılığında West Ham United'tan Sarı-Kırmızılılar'a transfer olan Sofiane Feghouli'nin bonuslarla 4 milyon Euro'ya yakın maaşı bulunuyor.


        Sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli yıldız, Galatasaray formasıyla 133 maçta 29 gol atıp 27 asist yaparken 2 de şampiyonluk yaşadı.

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