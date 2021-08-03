Olympiakos’un gözü bu kez Feghouli’de





BİR KISMINI GALATASARAY ÖDESİN

Galatasaray'ın 31 yaşındaki futbolcudan yüksek bir bonservis beklentisi olmadığını yazan Yunan basını, tek sorunun Feghouli maaşı olduğunu belirtti.

Olympiakos'un Cezayirli futbolcuya 2.5 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam teklif etmesinin mümkün olmadığı, maaşın bir kısmının Galatasaray tarafından ödenmesi halinde transferin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.