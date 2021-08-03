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    • 03.08.2021 12:02
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    • 03.08.2021 12:02
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    Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ün son durumuyla ilgili yeni açıklama

    Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan genç futbolcu Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

    Abdülkadir Ömür'ün son durumuyla ilgili yeni açıklama

    Trabzonspor Kulübü, Abdülkadir Ömür'ün hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sakatlanması nedeniyle tedavisine başlandığını belirtti.

    Bordo-mavili takımın internet sitesinden açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, futbolcunun Kasımpaşa ile yapılan hazırlık maçında sol dizine darbe aldığı hatırlattı.

    Hakan Çelik, "Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan son değerlendirmeler ve çekilen MR'ında sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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