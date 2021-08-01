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    • 02.08.2021 06:52
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    Play-off kura çekimi ne zaman saat kaçta? Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Lifi Play-off kura çekimi canlı izle!

    Avrupa kupalarında play-off turu kuraları bugün çekiliyor. Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi için geri sayım sona erdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un rakiplerinin belli olacağı Play-off kura çekimi için heyecan dorukta. Avrupa liglerinde temsilcilerimizin rakiplerini merak ve heyecanla bekliyoruz. Peki, Play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar ve canlı izleme seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Play-off kura çekimi ne zaman saat kaçta? Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Lifi Play-off kura çekimi canlı izle!

    Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Lifi Play-off kura çekimi ne zaman saat kaçta? Sorusu sporseverlerin gündeminde yer alan konulardan biri oldu. Avrupa liglerinde play-off kura çekimi için heyecan dorukta. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un rakiplerinin belli olacağı Play-off kura çekimi için gerekli detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Lifgi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar!

    ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi 2 Ağustos'ta yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belli olacak. Beşiktaş'ın doğrudan gruplarda yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcisinin bulunmadığı play-off kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak.

    AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Fenerbahçe'nin bu turdan dahil olduğu, Galatasaray'ın ise 3. eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone'u geçmesi halinde muhtemel rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi play-off kurası, TSİ 14.00'te çekilecek. UEFA'nın aldığı karar gereği aynı ülke takımları, bu turda karşılaşabilecek. Sarı-kırmızılı ekibin İskoçya temsilcisini elemesi halinde turnuvaya play-off turundan katılacak Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

        KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Üçüncü eleme turunda Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak Trabzonspor ve Gürcistan'ın Dinamo Batum takımıyla mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. Avrupa Ligi 3. eleme turunu geçememesi durumunda yoluna Avrupa Konferans Ligi play-off'larında devam edecek Galatasaray'ın olası rakibi de belirlenecek.

        Play-off turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 17-18 ve 24-25 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 19 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.
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