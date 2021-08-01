Play-off kura çekimi ne zaman saat kaçta? Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Lifi Play-off kura çekimi canlı izle!

Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Lifi Play-off kura çekimi ne zaman saat kaçta? Sorusu sporseverlerin gündeminde yer alan konulardan biri oldu. Avrupa liglerinde play-off kura çekimi için heyecan dorukta. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un rakiplerinin belli olacağı Play-off kura çekimi için gerekli detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Lifgi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar!
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi 2 Ağustos'ta yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belli olacak. Beşiktaş'ın doğrudan gruplarda yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcisinin bulunmadığı play-off kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak.
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe'nin bu turdan dahil olduğu, Galatasaray'ın ise 3. eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone'u geçmesi halinde muhtemel rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi play-off kurası, TSİ 14.00'te çekilecek. UEFA'nın aldığı karar gereği aynı ülke takımları, bu turda karşılaşabilecek. Sarı-kırmızılı ekibin İskoçya temsilcisini elemesi halinde turnuvaya play-off turundan katılacak Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.