SON DAKİKA: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar olimpiyat üçüncüsü oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.
KADINLAR GÜREŞTE YASEMİN ADAR TARİH YAZDI
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
MADALYA SAYISI 96'YA ÇIKTI
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar'ın bronz madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 96'ya çıktı.
Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.
Tokyo 2020'de tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün'in aldığı bronz madalyalarla bu sayı 93'e yükseldi. Milli okçu Mete Gazoz'un bireyselde aldığı altın madalyayla bu sayı 94 oldu.
Oyunların 10. gününde milli güreşçilerden Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kiloda, Yasemin Adar ise 76 kiloda bronz madalya maçına çıktı. İki milli sporcu da rakiplerini mağlup ederek Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısını 5'e taşıdı.
Son bronz madalyalarla Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında topladığı madalya sayısı 40'ı altın, 25'i gümüş, 31'i bronz olmak üzere 96'ya çıktı.