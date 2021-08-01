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    • 02.08.2021 16:01
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    SON DAKİKA: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar olimpiyat üçüncüsü oldu

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya mücadelesi etme hakkı kazandı. Son dakika gelişmesinde ise Rıza Kayaalp bronz madalya aldı. Rıza, bronz madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh'i 7-0 yendi. Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyatları 76 kiloda Kırgızistan'dan Aiperi Medet Kyzy'i tuşla yenerek bronz madalya kazandı.

    AA
    Rıza Kayaalp madalyayla tamamladı

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.




    KADINLAR GÜREŞTE YASEMİN ADAR TARİH YAZDI
    Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.

    MADALYA SAYISI 96'YA ÇIKTI
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar'ın bronz madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 96'ya çıktı.

    Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

    Tokyo 2020'de tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün'in aldığı bronz madalyalarla bu sayı 93'e yükseldi. Milli okçu Mete Gazoz'un bireyselde aldığı altın madalyayla bu sayı 94 oldu.

    Oyunların 10. gününde milli güreşçilerden Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kiloda, Yasemin Adar ise 76 kiloda bronz madalya maçına çıktı. İki milli sporcu da rakiplerini mağlup ederek Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısını 5'e taşıdı.

    Son bronz madalyalarla Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında topladığı madalya sayısı 40'ı altın, 25'i gümüş, 31'i bronz olmak üzere 96'ya çıktı.

        GÜREŞTEKİ 65. MADALYA
        Türk güreşi, Tokyo 2020'de olimpiyat madalya sayısını 65'e çıkardı.

        Türkiye'nin olimpiyatlardaki en başarılı branşı olan güreş, Tokyo 2020 öncesinde 29 altın, 18 gümüş ve 16 bronz madalya kazanmıştı.

        Rıza ve Yasemin'in madalyalarıyla toplam sayı 65'e, bronz madalya sayısı 18'e yükseldi.

        BOKSTA 2 MADALYA GARANTİ
        Türkiye, kadın boksunda Busenaz Süremeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile madalyayı garantiledi.

        Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden boksörlerden 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda da Busenaz Sürmeneli, yarı finale çıkarak madalyayı garantiledi.

        Henüz maçlarını oynamayan iki sporcunun madalya rengi de belli olmadı. Milli boksörlerin karşılaşmalarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin olimpik madalya sayısı 98 olacak.

        Kalan 6 günde milli sporculardan madalya beklentisi olan Türkiye, Tokyo 2020'de madalya sayısında "dalya" diyebilmek istiyor.

        SON DAKİKA: RIZA KAYAALP BRONZ MADALYA KAZANDI
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya kazandı.

            Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi.

            Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti.

            İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.

                Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya alarak olimpiyatlardaki üçüncü madalyasına ulaştı.

                EŞREF APAK FİNALE KALDI
                2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde erkekler çekiç atmada Eşref Apak finale kaldı, Özkan Baltacı ise elendi.

                Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen elemelerde Eşref Apak, 76.76 metrelik atışıyla serisinde 4. oldu. Toplam 12 atletin tur atlayacağı elemelerde genel sıralamada 8. olan Eşref, adını finale yazdırdı. Üst üste 5. olimpiyatına katılan ve 2004'de bronz madalya kazanan 38 yaşındaki atletin madalya mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 14.30'da başlayacak.

                Aynı branşta yarışan Özkan Baltacı, 63.63 metrelik atışıyla, elemeleri geçemedi ve oyunlara veda etti.

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                Haberler Spor SON DAKİKA: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar olimpiyat üçüncüsü oldu