Takvim yazdı, İtalyanlar doğruladı! Cedric Soares Fenerbahçe'ye doğru...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörü Vitor Pereira'nın ilk 11'de oynayacak 3-4 transfer istediğini açıklamıştı. Portekizli hocanın takviye yapılmasını istediği bölgelerden birisi de sağ kanat.
3-4-2-1 sisteminde sağ çizgiyi kullanabilecek bir isim eksikliği yaşayan Pereira'nın raporu sonrası harekete geçen yönetimin Arsenal formasını giyen Cedric Soares'i gündemine aldığını takvim.com.tr duyurmuştu.
İtalyan basını da gelişmeleri doğruladı ve Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı transfer etmek istediğini yazdı. Haberde, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Cedric Soares'i yeni sezonda kadroda düşünmediği belirtildi.