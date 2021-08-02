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    • 02.08.2021 11:37
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    Takvim yazdı, İtalyanlar doğruladı! Cedric Soares Fenerbahçe'ye doğru...

    İtalyan basını, takvim.com.tr'nin duyurduğu Fenerbahçe'nin Cedric Soares’i gündemine aldığı haberi doğruladı. Sarı lacivertlilerin Soares’i transfer etmek istediği haberleştirildi. Arteta, Portekizli yıldızı kadroda düşünmüyor. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Takvim yazdı, İtalyanlar doğruladı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörü Vitor Pereira'nın ilk 11'de oynayacak 3-4 transfer istediğini açıklamıştı. Portekizli hocanın takviye yapılmasını istediği bölgelerden birisi de sağ kanat.

    3-4-2-1 sisteminde sağ çizgiyi kullanabilecek bir isim eksikliği yaşayan Pereira'nın raporu sonrası harekete geçen yönetimin Arsenal formasını giyen Cedric Soares'i gündemine aldığını takvim.com.tr duyurmuştu.

    İtalyan basını da gelişmeleri doğruladı ve Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı transfer etmek istediğini yazdı. Haberde, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Cedric Soares'i yeni sezonda kadroda düşünmediği belirtildi.
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