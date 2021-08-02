Nijeryalı golcü David Okereke için Beşiktaş ve Fenerbahçe iddiası

Fenerbahçe ve Beşiktaş çalışmalarını sürdürürken Belçika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Belçika ekiplerinden FC Brügge'un Nijeryalı golcüsü David Okereke Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye önerildi.
23 yaşındaki futbolcunun Belçika'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Menajerlerin iki dev kulübün kapısını aşındırdığı bildirildi. 2019 yılından beri Belçika ekibinde forma giyen yıldız golcünün sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
FC Brügge, Okereke'yi 2018 yılında 8.1 milyon Euro'ya İtalyan Ligi ekibi Spezia'dan transfer etmişti. 1.82 mt. boyundaki genç yıldız iki kanatta da görev yapabiliyor.