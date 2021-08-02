Zehra Güneş kimdir? Milli voleybolcu Zehra Güneş kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Oynadığı takımlar, başarıları

MİLLİ VOLEYBOLCU ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

1999 doğumlu olan Zehra Güneş, İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi. Zehra Güneş 1.97 metre boyunda, 82 kilo ve yengeç burcudur.

Voleybola 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladı. 2 sene üst üste hem yıldız, hem de gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım, hem de genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı.