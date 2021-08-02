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    • Spor
    • 02.08.2021 12:16
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    • 02.08.2021 12:16
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    Zehra Güneş kimdir? Milli voleybolcu Zehra Güneş kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Oynadığı takımlar, başarıları

    Gündemde sıklıkla Zehra Güneş kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi gururlandıran File’nin Sultanları’nın hayatlarına dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki Milli voleybolcu Zehra Güneş kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Zehra Güneş’in oynadığı takımlar ve başarıları hakkında bilgileri de haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Zehra Güneş kimdir?

    Zehra Güneş kimdir? Milli voleybolcu Zehra Güneş kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği başarılı performans ile çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'na yer alan Zehra Güneş dikkat çeken isimler arasında yer alıyor ve hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. İşte Oynadığı takımlar, başarıları

    MİLLİ VOLEYBOLCU ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

    1999 doğumlu olan Zehra Güneş, İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi. Zehra Güneş 1.97 metre boyunda, 82 kilo ve yengeç burcudur.

    Voleybola 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladı. 2 sene üst üste hem yıldız, hem de gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım, hem de genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

    2015-16 sezonu Vakıfbank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda Vakıfbank genç takımıyla bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu.

    Yıldız milli takımıyla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, genç milli takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.

    Zehra Güneş, Vakıfbank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

        Başarıları:

        * 2017 U18 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

        * 2017 U20 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

        * 2018 Türkiye Ligi Gururla Yerli Özel Ödülü

        * 2019 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

        Oynadığı takımlar:

        2011-2014 - Vakıfbank

        2014-2015 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

        2015-2016 - Vakıfbank

        2016-2017 - Beşiktaş

        2017-2021 - Vakıfbank
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        Haberler Spor Zehra Güneş kimdir? Milli voleybolcu Zehra Güneş kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Oynadığı takımlar, başarıları…