Zehra Güneş kimdir? Milli voleybolcu Zehra Güneş kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Oynadığı takımlar, başarıları

Zehra Güneş kimdir? Milli voleybolcu Zehra Güneş kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği başarılı performans ile çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'na yer alan Zehra Güneş dikkat çeken isimler arasında yer alıyor ve hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. İşte Oynadığı takımlar, başarıları…
MİLLİ VOLEYBOLCU ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?
1999 doğumlu olan Zehra Güneş, İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi. Zehra Güneş 1.97 metre boyunda, 82 kilo ve yengeç burcudur.
Voleybola 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladı. 2 sene üst üste hem yıldız, hem de gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım, hem de genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı.
2015-16 sezonu Vakıfbank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda Vakıfbank genç takımıyla bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu.
Yıldız milli takımıyla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, genç milli takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.
Zehra Güneş, Vakıfbank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.