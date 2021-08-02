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    • 02.08.2021 15:07
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    Galatasaray rotayı Fransa'ya çevirdi! Cimbom’un B planı Luiz Araujo

    Olimpiu Morutan transferinde yüksek maliyet nedeniyle frene basan Galatasaray’dan flaş bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar, Lille formasını giyen Luiz Araujo için harekete geçti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Galatasaray rotayı Fransa'ya çevirdi!

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in hücumun sağına teknik kapasitesi yüksek ve sol ayaklı bir futbolcu istemesi üzerine harekete geçen yönetim ilk olarak Rachid Ghezzal için girişimlerde bulunmuştu.

    CİMBOM ROTASINI FRANSA'YA ÇEVİRDİ
    Cezayirli yıldızdan yüksek maaş talebi nedeniyle vazgeçen Galatasaray ardından Morutan'a yöneldi. Ancak Rumen yıldızın 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli sonrası beklemeye geçen Cimbom rotasını bir anda Fransa'ya çevirdi.

    6 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR
    Sarı-Kırmızılılar; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in Lille'den takım arkadaşı olan Luiz Araujo için düğmeye bastı. Fransız kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Galatasaray'ın 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.


        2017 yılında 10 milyon Euro karşılığında Sao Paulo'dan Lille'e transfer olan Araujo beklentileri tam olarak karşılayamadı. 136 maçta 18 gol atıp 8 asist yapan yıldız futbolcuya yeni sözleşme teklif edilmeyeceği öğrenildi.


        Fransız kulübü sezon sonunda serbest kalacağı için Sambacı'yı bu transfer döneminde satmak istiyor. Galatasaray ile Lille arasındaki görüşmelerin kısa süre önce başladığı gelen bilgiler arasında.


        SOL AYAĞINI ÇOK ETKİLİ KULLANIYOR
        Geçen sezon Ligue 1'de 28 maçta görev yapan ve 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen Luiz Araujo 1.75 boyunda. Sambacı sol ayağını çok etkili kullanıyor.

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