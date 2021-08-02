Galatasaray rotayı Fransa'ya çevirdi! Cimbom’un B planı Luiz Araujo



2017 yılında 10 milyon Euro karşılığında Sao Paulo'dan Lille'e transfer olan Araujo beklentileri tam olarak karşılayamadı. 136 maçta 18 gol atıp 8 asist yapan yıldız futbolcuya yeni sözleşme teklif edilmeyeceği öğrenildi.



Fransız kulübü sezon sonunda serbest kalacağı için Sambacı'yı bu transfer döneminde satmak istiyor. Galatasaray ile Lille arasındaki görüşmelerin kısa süre önce başladığı gelen bilgiler arasında.