Galatasaray rotayı Fransa'ya çevirdi! Cimbom’un B planı Luiz Araujo

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in hücumun sağına teknik kapasitesi yüksek ve sol ayaklı bir futbolcu istemesi üzerine harekete geçen yönetim ilk olarak Rachid Ghezzal için girişimlerde bulunmuştu.
CİMBOM ROTASINI FRANSA'YA ÇEVİRDİ
Cezayirli yıldızdan yüksek maaş talebi nedeniyle vazgeçen Galatasaray ardından Morutan'a yöneldi. Ancak Rumen yıldızın 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli sonrası beklemeye geçen Cimbom rotasını bir anda Fransa'ya çevirdi.
6 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Sarı-Kırmızılılar; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in Lille'den takım arkadaşı olan Luiz Araujo için düğmeye bastı. Fransız kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Galatasaray'ın 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.