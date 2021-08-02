Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan 4 futbolcuya sert uyarı! Mesut Özil ve Caner Erkin...

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, son hazırlık maçının ardından yönetime sunduğu raporda Jose Sosa, Ozan Tufan, Zanka, Nabil Dirar, Mauricio Lemos ve Sinan Gümüş'ün takımdan gönderilmesini istedi.
4 OYUNCUYA SERT UYARI
Portekizli çalıştırıcının ayrıca Mesut Özil, Caner Erkin, Osayi-Samuel ve Serdar'ı da performansları nedeniyle sert bir şekilde uyardığı ortaya çıktı.
İPLERİN DAHA GERİLMESİNDEN KORKULUYOR
Pereira ilk döneminde de Robin van Persie ile sorunlar yaşamıştı. Akşam'ın haberine göre, Portekizli ile Mesut arasındaki iplerin daha da gerilmesinden korkuluyor.