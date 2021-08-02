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    • Spor
    • 02.08.2021 14:29
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    • 02.08.2021 14:29
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    Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan 4 futbolcuya sert uyarı! Mesut Özil ve Caner Erkin...

    Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira, 6 isimle yolların ayrılması yönünde karar aldı. Pereira'nın Mesut Özil, Caner Erkin ve 2 futbolcunun daha performansından da memnun olmadığı öğrenildi.

    Vitor Pereira'dan 4 futbolcuya sert uyarı!

    Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, son hazırlık maçının ardından yönetime sunduğu raporda Jose Sosa, Ozan Tufan, Zanka, Nabil Dirar, Mauricio Lemos ve Sinan Gümüş'ün takımdan gönderilmesini istedi.



    4 OYUNCUYA SERT UYARI
    Portekizli çalıştırıcının ayrıca Mesut Özil, Caner Erkin, Osayi-Samuel ve Serdar'ı da performansları nedeniyle sert bir şekilde uyardığı ortaya çıktı.

    İPLERİN DAHA GERİLMESİNDEN KORKULUYOR
    Pereira ilk döneminde de Robin van Persie ile sorunlar yaşamıştı. Akşam'ın haberine göre, Portekizli ile Mesut arasındaki iplerin daha da gerilmesinden korkuluyor.



        PELKAS'A TALİP ÇOK
        Öte yandan Rus ekiplerinin ardından Fransız takımları da Dimitris Pelkas'ı transfer listesine aldı.




        Fransız basınına yansıyan haberlere göre, Lyon ve Marsilya da devreye girdi.

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