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    • 03.08.2021 09:00
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    Galatasaray rakibi Randers kadro değeri ne kadar? Randers hangi ülkenin takımı?

    Randers kadro değeri ne kadar? Galatasaray rakibi Randers hangi ülkenin takımı? UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Sarı kırmızılı ekip Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St Johnstone'u geçmesi durumunda play-off etabında Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek. Peki, Randers kadro değeri ne kadar?

    takvim.com.tr
    Randers hangi ülkenin takımı? Galatasaray rakibi Randers kadro değeri ne kadar?

    Galatasaray rakibi Randers kadro değeri ne kadar? Randers hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı kırmızılı ekip, İskoçya'nın St.Johnstone takımını elemesi halinde Randers ile play-off turunu oynayacak. Peki; Randers kadro değeri ne kadar?

    GALATASARAY'IN RAKİBİ RANDERS OLDU

    UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

    İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone takımını geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak.

    Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak.

    RANDERS KADRO DEĞERİ NE KADAR?

    2003 yılında kurulan Randers takımı maçlarını 12 bin kişilik Cepheus Park Randers'da oynuyor. Takımın teknik direktörlüğünü 2019'dan bu yana 46 yaşındaki Thomas Thomasberg yapıyor. Thomasberg kariyerinde Aalborg ve Midtjylland takımlarında futbolculur yapmıştı.

    Randers kulübü Danimarka Ligi'ni geçen sezon 32 puanla 5. sırada tamamlamıştı. Süper Lig şampiyonluk turunda ise 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet toplayabilmiş ve 5. olmuştu.

        Randers'ın kadrosundaki en pahalı oyuncu 2.2 milyon Euro market değeriyle Simon Tibbling. 26 yaşındaki İsveçli orta saha Hollanda'nın Emmen kulübünden transfer edilmişti.

        Takımın bu sezon en golcü ismi ise 27 yaşındaki Sierra Leone'li Alhaji Kamara... Golcü oyuncu geçen sezon ise 21 maçta 10 gol atma başarısı göstermişti. Danimarka ekibinin toplam takım değeri ise 7.5 milyon Euro...
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