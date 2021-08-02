Galatasaray rakibi Randers kadro değeri ne kadar? Randers hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı kırmızılı ekip, İskoçya'nın St.Johnstone takımını elemesi halinde Randers ile play-off turunu oynayacak. Peki; Randers kadro değeri ne kadar?