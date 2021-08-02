Fenerbahçe Sead Kolasinac için pusuda bekliyor!

F.Bahçe yıldız oyuncunun transferi için pusuda bekliyor... Sarı-Lacivertliler'in transfer listesinde yer alan Sead Kolasinac, İngiliz devi Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmek için yoğun çaba sarfediyor. Tecrübeli oyuncunun 1 hafta çinde bu durumu çözmesi bekleniyor. Fenerbahçe ise gelişmeleri yakından takip ediyor... Boşnak yıldız boşa çıkarsa hemen harekete geçilecek...