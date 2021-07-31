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    • 31.07.2021 13:15
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    Fenerbahçe’ye Sead Kolasinac müjdesi! Arsenal ile yollarını ayıracak

    Uzun süredir Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Sead Kolosinac’la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Arsenal ile sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Boşnak sol kanat oyuncusu, İngiliz kulübüyle masaya oturdu. Kolasinac sözleşmesini feshetmek için pazarlıklara başladı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’ye Sead Kolasinac müjdesi

    Ada basınına göre teknik direktör Mikel Arteta'nın yeni sezon planlamasında yer almayan 28 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde Arsenal ile yollarını ayıracak ve boşa çıkacak. Bu durumda Fenerbahçe'nin hemen devreye girip Kolasinac'la masaya oturması bekleniyor.


    Yeni sezonda 3-4-2-1 sistemini kullanmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, orta alandaki 4'lünün sol kanadına henüz aradığı ismi bulamadı.

    Bu bölgede Caner, Novak ve Ferdi gibi isimleri deneyen Portekizli hocanın 3 isimden de memnun olmadığı ve transfer talebinde bulunduğu ifade ediliyor.


        Geçtiğimiz sezon Schalke'de kiralık olarak forma giyen Sead Kolasinac, Mesut Özil'le çok yakın arkadaş. İki isim Arsenal'da uzun süre birlikte görev yapmıştı. Ayrıca Mesut ve Kolasinac'ın ismi Londra'da kendilerine düzenlenen bir saldırı ile de uzun süre manşetleri süslemişti.

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