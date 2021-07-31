Fenerbahçe’ye Sead Kolasinac müjdesi! Arsenal ile yollarını ayıracak



Geçtiğimiz sezon Schalke'de kiralık olarak forma giyen Sead Kolasinac, Mesut Özil'le çok yakın arkadaş. İki isim Arsenal'da uzun süre birlikte görev yapmıştı. Ayrıca Mesut ve Kolasinac'ın ismi Londra'da kendilerine düzenlenen bir saldırı ile de uzun süre manşetleri süslemişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN