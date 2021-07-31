Fenerbahçe’ye Sead Kolasinac müjdesi! Arsenal ile yollarını ayıracak

Ada basınına göre teknik direktör Mikel Arteta'nın yeni sezon planlamasında yer almayan 28 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde Arsenal ile yollarını ayıracak ve boşa çıkacak. Bu durumda Fenerbahçe'nin hemen devreye girip Kolasinac'la masaya oturması bekleniyor.
Yeni sezonda 3-4-2-1 sistemini kullanmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, orta alandaki 4'lünün sol kanadına henüz aradığı ismi bulamadı.
Bu bölgede Caner, Novak ve Ferdi gibi isimleri deneyen Portekizli hocanın 3 isimden de memnun olmadığı ve transfer talebinde bulunduğu ifade ediliyor.