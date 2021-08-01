Fener'e Ada'dan müjde! Kolasinac’ın Arsenal’le sözleşme fesih görüşmelerine başladı

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Sead Kolosinac'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Arsenal ile sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Boşnak sol kanat oyuncusu, İngiliz kulübüyle masaya oturdu.

Kolasinac sözleşmesini feshetmek için pazarlıklara başladı. Ada basınına göre Mikel Arteta'nın yeni sezon planlamasında yer almayan 28 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde Arsenal ile yollarını ayıracak ve boşa çıkacak. Bu durumda Fenerbahçe'nin hemen devreye girip Kolasinac'la masaya oturması bekleniyor. Yeni sezonda 3-4-2-1 sistemini kullanmayı planlayan Vitor Pereira, orta alandaki 4'lünün sol kanadına henüz aradığı ismi bulamadı. Bu bölgede Caner, Novak ve Ferdi gibi isimleri deneyen Portekizli hocanın 3 isimden de memnun olmadığı öğrenildi.