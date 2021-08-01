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    Fenerbahçe'nin eski aşkı alevlendi! Yeniden Kalu sesleri

    Sarı-Lacivertliler, geçen sezon da gündeme gelen 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız için atağa kalktı... Vitor Pereira da Bordeauxlu yıldızın alınmasını çok istiyor...

    Yeniden Kalu sesleri

    Fenerbahçe transferde atağa kalktı... Vitor Pereira'nın isteği üzerine sağ kanada takviye yapmak için kollar sıvandı. Pereira, hazırlık maçlarında Osayi ve Nazım'dan bir türlü istediği verimi alamadı. Orada daha hızlı ve iş bitirici bir oyuncu isteyen Portekizli teknik adam, Samuel Kalu'nun transferine onay verdi. F.Bahçe, geçen sezon da gündeme gelen yıldız için harekete geçti.

    ŞARTLAR MASAYA YATIRILACAK
    SAĞ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Fransız ekibi Bordeaux'un yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmede transfer şartları masaya yatırılacak ve ortak bir yol bulunacak.

    2023 YILINDA SONA ERİYOR
    Asıl mevkisi sağ kanat olan Nijeryalı yıldız Samuel Kalu, görev verilmesi halinde sol kanat ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun Bordeaux ile sözleşmesi 2023 yılının yazında sona eriyor.

    20 MAÇTA 4 GOL VE 1 ASİST
    Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan başarılı oyuncu 2018 yılında Gent'ten Bordeaux'ya 8.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Kalu geçen sezon Ligue 1'de 20 maçta 4 gol ve 1 asist üretti.

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