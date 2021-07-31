Fenerbahçe’de yeniden Samuel Kalu sesleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Vitor Pereira'nın 4 bölgeye takviye istediğini açıkladı. Portekizli hocanın transfer talep ettiği bölgelerden birisi de sağ kanat. 3-4-2-1 sistemini hazırlık maçlarında deneyen Pereira özellikle 4'lü orta alanın sağ kanadından istediği verimi alamadı.
Bu bölgede Nazım ve Osayi Samuel'i deneyen tecrübeli hocanın, beklenen performansın gelmemesi sonrası yönetimden transfer talep ettiği belirlendi.
Bu gelişmenin ardından arayışlara başlayan Fenerbahçe transfer gündemine tanıdık bir ismi aldı. Sarı-Lacivertliler'in geçen sezon da listesinde bulunan Samuel Kalu için bir kez daha harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.