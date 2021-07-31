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    Fenerbahçe’de yeniden Samuel Kalu sesleri

    Fenerbahçe'nin geçen sezon da listesinde bulunan Samuel Kalu için bir kez daha harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Kalu geçtiğimiz sezon Ligue 1’de 20 maçta görev yaptı ve 4 gol attı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Fenerbahçe’de yeniden Kalu sesleri

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Vitor Pereira'nın 4 bölgeye takviye istediğini açıkladı. Portekizli hocanın transfer talep ettiği bölgelerden birisi de sağ kanat. 3-4-2-1 sistemini hazırlık maçlarında deneyen Pereira özellikle 4'lü orta alanın sağ kanadından istediği verimi alamadı.

    Bu bölgede Nazım ve Osayi Samuel'i deneyen tecrübeli hocanın, beklenen performansın gelmemesi sonrası yönetimden transfer talep ettiği belirlendi.

    Bu gelişmenin ardından arayışlara başlayan Fenerbahçe transfer gündemine tanıdık bir ismi aldı. Sarı-Lacivertliler'in geçen sezon da listesinde bulunan Samuel Kalu için bir kez daha harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

        Bordeaux formasını giyen Nijeryalı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 20 maçta görev yaptı ve 4 gol attı.

        Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Kalu için önümüzdeki günlerde Fransız kulübüyle masaya oturulması bekleniyor. 23 yaşındaki Kalu'nun şu anda bir sakatlığının bulunduğu ve Bordeaux kulübünden sağlık raporlarının isteneceği de belirlendi.

        Slovak kulübü Trencin'de ismini duyuran Nijeryalı yıldız 2017'de 1 milyon Euro karşılığında Gent'e transfer oldu. Kalu, Belçika'daki başarılı performansının ardından da 2018'de 8.5 milyon Euro karşılığında Bordeaux'nun yolunu tuttu. Ancak genç yıldız Fransa'da beklentilerin altında kaldı.

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