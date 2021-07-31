SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası Aleksander Djordjevic

Eski başantrenörleri Igor Kokoskov'un ABD'ye dönmek istediğini kendilerine ifade ettiğini dile getiren Komsuoğlu, şunları kaydetti:

"Şubat ayından itibaren bu sene ki yapılanmamız, salondaki özel alanlara kadar her şeyi hocamızla planlamıştık. Sonra ise böyle bir talep geldi. Fenerbahçe olarak bizim hedeflerimize konsantre olacak şampiyonluklara inanacak oyuncu ve teknik kadrolara ihtiyacımız var.