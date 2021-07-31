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    • 31.07.2021 15:12
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    SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası Aleksander Djordjevic

    Son dakika haberine göre, Fenerbahçe SK yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünü açıkladı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni antrenörü Aleksandar Djordjevic oldu.

    AA
    Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

    Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Dordevic oldu. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda söz alan basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, "Bugün itibarıyla hocamız netleşti. Başkanımız divanda açıklanmasını istemişti. Aleksandar Dordevic yeni hocamız." ifadelerini kullandı.

    Eski başantrenörleri Igor Kokoskov'un ABD'ye dönmek istediğini kendilerine ifade ettiğini dile getiren Komsuoğlu, şunları kaydetti:

    "Şubat ayından itibaren bu sene ki yapılanmamız, salondaki özel alanlara kadar her şeyi hocamızla planlamıştık. Sonra ise böyle bir talep geldi. Fenerbahçe olarak bizim hedeflerimize konsantre olacak şampiyonluklara inanacak oyuncu ve teknik kadrolara ihtiyacımız var.

    Bu konuda sapma görürsek biz değişikliklere gidebiliriz, gittik de. Başkanımız söyledi, daha şeffaf olamayız. Tazminat almadık, söz konusu değil tazminat alındığı. Bu sosyal medyada yer aldı. Oralarda yer alanlara değil, kulüp açıklamasına bakmak daha doğru olacaktır. Bu değişiklikler bütçemize artı değer kattı."

        ALEKSANDER DJORDJEVIC KİMDİR?
        Aleksandar Djordjevic, 1967 yılında Belgrad'ta dünaya geldi. Profesyonel kariyerinde Partizan, Olimpia Milano, Bologna, Portland, Barceona ve Real Madrid formaları giyen Djordjevic, Sırbistan milli takımını da çalıştırmıştı. Eski basketbolcu 1983'ten 2005'e kadar kariyerini sürdürdü.

        1995 yılında Yugoslavya'nın En İyi Atleti olarak Altın Rozet ödülünü alan Dordevic, Yugoslav Olimpiyat Komitesi tarafından Yılın Sporcusu ilan edildi.

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        Haberler Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası Aleksander Djordjevic