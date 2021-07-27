SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko Sırp başantrenör Igor Kokoskov'la yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'in iddialı takımı Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, başantrenör Igor Kokoskov'la yollarını ayırdı. Sırp çalıştırıcının NBA ekibi Dallas Mavericks ile yardımcı antrenörlük görevi için görüştüğü belirtildi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yapan Igor Kokoskov ile yollarımız ayrılmıştır.
Bilindiği üzere Takımımız, 2021-2022 sezonu kadro yapılanmasına oldukça erken bir tarihte başlamış, birçok önemli transfere imza atarak kadrosunun büyük bölümünü haziran ayı sonlanmadan tamamlamıştır.