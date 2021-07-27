SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko Sırp başantrenör Igor Kokoskov'la yollarını ayırdı

Koçumuzla yapılan görüşmelerde kendisi, ailevi nedenler ve NBA'e dönme görüşü doğrultusunda bu teklife sıcak baktığını; Amerika'da çalışma isteğini şube yönetimimize iletmiştir.

Kulübümüz, bu noktada Igor Kokoskov'un ayrılma isteğine saygı göstermiştir.

Igor Kokoskov'a, Takımımıza yaptığı katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.

Erkek basketbolda Avrupa'nın en önemli markalarından biri haline gelen Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonunda da yoluna emin adımlarla devam edecek ve Takımımızın yeni sezon teknik ekip yapılanması en kısa sürede netleştirilerek taraftarlarımızla paylaşılacaktır.