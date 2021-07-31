Galatasaray'a Gedson Fernandes’den kötü haber! Benfica yıldız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi listesine aldı

Transferde atağa kalkan ve üst üste bombalar patlatan Galatasaray'a Portekiz'den kötü haber geldi. Sarı-Kırmızılıların transfer etmek istediği Portekizli yıldız için kulübü Benfica'dan önemli bir hamle yaptı. Bu hamle sonrası Cimbom'un transferde ümidi kırıldı.
Gedson Fernandes, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu için UEFA'ya verdiği listede yer aldı.
BENFICA'NIN BIRAKMAYA NİYETİ YOK
Portekiz temsilcisinin bu hareketi, "Benfica'nın Gedson'u şimdilik bırakmaya niyeti yok" olarak yorumlandı. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim özellikle Gedson Fernandes'in takıma kazandırılmasını istiyordu.