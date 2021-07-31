Galatasaray'a Gedson Fernandes’den kötü haber! Benfica yıldız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi listesine aldı



LİSTEYE GİRİNCE TÜM PLANLAR ALT ÜST OLDU

Hatta geçici olarak Benfica'da başkanlık koltuğuna oturan eski öğrencisi Rui Costa ile sürekli iletişime geçiyor ve Gedson'un durumunu soruyordu. Benfica'nın yıldız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazması tüm planları da alt üst etti.