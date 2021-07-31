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    • 31.07.2021 15:44
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    Galatasaray'a Gedson Fernandes’den kötü haber! Benfica yıldız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi listesine aldı

    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye elenen Galatasaray'a Portekiz’den kötü haber geldi. Gedson Fernandes, Benfica’nın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu için UEFA’ya verdiği listede yer aldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Gedson’dan Cimbom'a kötü haber! Listeye eklediler

    Transferde atağa kalkan ve üst üste bombalar patlatan Galatasaray'a Portekiz'den kötü haber geldi. Sarı-Kırmızılıların transfer etmek istediği Portekizli yıldız için kulübü Benfica'dan önemli bir hamle yaptı. Bu hamle sonrası Cimbom'un transferde ümidi kırıldı.

    Gedson Fernandes, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu için UEFA'ya verdiği listede yer aldı.


    BENFICA'NIN BIRAKMAYA NİYETİ YOK
    Portekiz temsilcisinin bu hareketi, "Benfica'nın Gedson'u şimdilik bırakmaya niyeti yok" olarak yorumlandı. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim özellikle Gedson Fernandes'in takıma kazandırılmasını istiyordu.


        LİSTEYE GİRİNCE TÜM PLANLAR ALT ÜST OLDU
        Hatta geçici olarak Benfica'da başkanlık koltuğuna oturan eski öğrencisi Rui Costa ile sürekli iletişime geçiyor ve Gedson'un durumunu soruyordu. Benfica'nın yıldız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazması tüm planları da alt üst etti.

        Geçen sezon Galatasaray'da ortaya koyduğu futbolla Fatih Terim'in beğenisini kazanan Gedson Fernandes'in kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. 22 yaşındaki merkez orta sahanın güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro.

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