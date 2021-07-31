İşte Alex Teixeira transferinin perde arkası! Josef hazırladı Sergen attı



Alex Teixeira iki Dubai kulübüyle de hem ekonomik şartlarda anlaşamadı hem de kendisine sunulan projeden memnun kalmadı. Brezilyalı yıldızın çok yakın arkadaşı olan ve transferde etkili rol oynayan Josef de Souza bu durumu hemen Beşiktaşlı yöneticilere bildirdi.

Bunun üzerine Siyah-Beyazlılar transferde yeniden düğmeye bastı ve Alex Teixeira ile birkez daha masaya oturdu. Görüşmeler olumlu bir şekilde sürerken son noktayı teknik direktör Sergen Yalçın koydu.