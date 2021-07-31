İşte Alex Teixeira transferinin perde arkası! Josef hazırladı Sergen attı

Bonservisi elinde olan Sambacı ile yaklaşık 2 aydır pazarlık masasında olan Beşiktaş temmuz başında maddi konularda yüzde 70-80 oranında anlaşma sağladı. Alex Teixeira, Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı 2.5 milyon Euro maaş ve 2+1 yıllık sözleşme teklifini büyük oranda kabul etti. Beşiktaş yönetimi transfere son noktayı koymaya hazırlanırken, Dubai'den kötü haberler gelmeye başladı.
Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden Al Nasr ve Al Duhail, Teixeira'nın menajerine yıllık 4 milyon Euro'yu bulan maaş teklifinde bulundu. Bunun üzerine Brezilyalı yıldız ve eşi, bu iki kulüple görüşmek için Dubai'nin yolunu tuttu. Beşiktaş cephesi transferdeki umudunu yitirmeye başlarken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
Alex Teixeira iki Dubai kulübüyle de hem ekonomik şartlarda anlaşamadı hem de kendisine sunulan projeden memnun kalmadı. Brezilyalı yıldızın çok yakın arkadaşı olan ve transferde etkili rol oynayan Josef de Souza bu durumu hemen Beşiktaşlı yöneticilere bildirdi.
Bunun üzerine Siyah-Beyazlılar transferde yeniden düğmeye bastı ve Alex Teixeira ile birkez daha masaya oturdu. Görüşmeler olumlu bir şekilde sürerken son noktayı teknik direktör Sergen Yalçın koydu.