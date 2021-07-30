Beşiktaş bombayı patlatıyor! Alex Teixeira, Josef'in fotoğrafına öyle bir yorum yaptı ki...

Beşiktaş'ın dışında Arap kulüplerinden teklif alan Brezilyalı futbolcu, yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca Siyah-Beyazlılar ile olan temaslarına hız vermişti.

Bonservisi elinde olan Alex Teixeria için 2016 yılında Çin'in Jiangsu takımı 50 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.