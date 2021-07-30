Beşiktaş bombayı patlatıyor! Alex Teixeira, Josef'in fotoğrafına öyle bir yorum yaptı ki...

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığı iddiası üzerine Brezilyalı 10 numaranın yaptığı flaş hamle transferin mutlu sonla noktalandığı şeklinde algılandı.
JOSEF'İN FOTOĞRAFINA OLAY YORUM
Beşiktaş'ın 10 numara mevkisi için 1 numaralı hedefi olan Alex Teixeira, Beşiktaş'a artık çok yakın. Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilen 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaşlı Josef'in eşiyle birlikte çekildiği ve "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) notu ile paylaştığı fotoğrafa sürpriz bir yanıt verdi.
"YAKINDA"
Teixeira, yakın arkadaşı Josef'in fotoğrafına "Yakında" yorumunu yaptı ve transferin fitilini iyice ateşledi.
Beşiktaş ile Teixeira arasında yapılan görüşmelerde sona gelindiği ve artık taraflar arasında ödeme planının netleştirildiği belirtiliyor.