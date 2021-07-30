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    • 31.07.2021 00:40
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    Beşiktaş bombayı patlatıyor! Alex Teixeira, Josef'in fotoğrafına öyle bir yorum yaptı ki...

    Son dakika spor haberleri... Son şampiyon Beşiktaş Alex Texeira transferi için sona yaklaştı. Brezilyalı 10 numaranın yaptığı flaş hamle transferin mutlu sonla noktalandığı şeklinde algılandı. Texeira Beşiktaşlı Josef’in eşiyle birlikte çekildiği ve “Come to Beşiktaş” (Beşiktaş’a gel) notu ile paylaştığı fotoğrafa sürpriz bir yanıt verdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Özel haber
    Beşiktaş bombayı patlatıyor!

    Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığı iddiası üzerine Brezilyalı 10 numaranın yaptığı flaş hamle transferin mutlu sonla noktalandığı şeklinde algılandı.

    JOSEF'İN FOTOĞRAFINA OLAY YORUM
    Beşiktaş'ın 10 numara mevkisi için 1 numaralı hedefi olan Alex Teixeira, Beşiktaş'a artık çok yakın. Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilen 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaşlı Josef'in eşiyle birlikte çekildiği ve "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) notu ile paylaştığı fotoğrafa sürpriz bir yanıt verdi.

    "YAKINDA"
    Teixeira, yakın arkadaşı Josef'in fotoğrafına "Yakında" yorumunu yaptı ve transferin fitilini iyice ateşledi.

    Beşiktaş ile Teixeira arasında yapılan görüşmelerde sona gelindiği ve artık taraflar arasında ödeme planının netleştirildiği belirtiliyor.

        Beşiktaş'ın dışında Arap kulüplerinden teklif alan Brezilyalı futbolcu, yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca Siyah-Beyazlılar ile olan temaslarına hız vermişti.

        Bonservisi elinde olan Alex Teixeria için 2016 yılında Çin'in Jiangsu takımı 50 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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