2019 yılında Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro'ya transfer olan Altay Bayındır'ın o zamanki piyasa değeri sadece 600 bin Euro'ydu. Kendisini sürekli geliştiren genç eldiven, değeri 23 kat artırdı. Altay, 1 kez de A Milli Takım forması giydi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN