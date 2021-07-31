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    • 31.07.2021 12:55
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    Avrupa devleri Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır'ın peşinde! Inter’den 10.5 milyon Euro'luk teklif

    Fenerbahçe'nin 2019 yılında Ankaragücü’nden 1.5 milyon Euro’ya transfer ettiği Altay Bayındır performansıyla Avrupa devlerinin radarında. Yıldız file bekçisi için İtalyan devi İnter, Sarı-Lacivertliler’e ilgi kağıdı göndermişti. İtalyanlar’ın Fenerbahçe’nin kapısını çaldığı ve teklifi ilettiği öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Inter’den Altay için dev teklif!

    Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Altay Bayındır, Avrupa devlerinin radarında. Yıldız oyuncu için İtalyan devi İnter, Sarı-Lacivertliler'e ilgi kağıdı göndermişti. İtalyanlar'ın Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ve teklifi ilettiği öğrenildi.


    10.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
    Altay Bayındır için İnter'in 10.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu rakamı az bulduğu ve İtalyanlar'dan fiyat artırmalarını istedi.



    ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM
    Milli kaleci daha önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de kalmak ve şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini belirtmişti.



        Fenerbahçe, İnter'den 15 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelmediği sürece Altay Bayındır'ı elden çıkarmayı düşünmüyor. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan 23 yaşındaki kalecinin Sarı-Lacivertlilerle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

        2019 yılında Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro'ya transfer olan Altay Bayındır'ın o zamanki piyasa değeri sadece 600 bin Euro'ydu. Kendisini sürekli geliştiren genç eldiven, değeri 23 kat artırdı. Altay, 1 kez de A Milli Takım forması giydi.

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