Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Altay Bayındır, Avrupa devlerinin radarında. Yıldız oyuncu için İtalyan devi İnter, Sarı-Lacivertliler'e ilgi kağıdı göndermişti. İtalyanlar'ın Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ve teklifi ilettiği öğrenildi.
10.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Altay Bayındır için İnter'in 10.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu rakamı az bulduğu ve İtalyanlar'dan fiyat artırmalarını istedi.
ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM
Milli kaleci daha önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de kalmak ve şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini belirtmişti.