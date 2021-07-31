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    Alex Teixeira koptu geliyor! Beşiktaş...

    Dubai’deki görüşmelerinden sonuç alamayan Alex Teixeira’nın Beşiktaş’ın teklifini kabul ettiği ve Siyah-Beyazlılar’ın yıldız oyuncu ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

    Teixeira koptu geliyor
    Beşiktaş taraftarına Alex Teixeira müjdesi... Bir süredir transfer görüşmeleri için Dubai'de olan Brezilyalı yıldızın, buradaki temaslarından sonuç alamadığı ve Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifi kabul etme kararı aldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın bonservisi elinde olan 31 yaşındaki 10 numara ile 2+1 yıllık prensip anlaşmasına vardığı ve görüşmelerin kısa süre içinde mutlu sonla biteceği belirtildi. Teixeira ile Beşiktaş arasında imza parası ödeme süresinin netleşmesiyle transferin resmiyet kazanmasıbekleniyor.

    Teixeira Beşiktaşlı Josef'in Instagram üzerinden yaptığı "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) paylaşımına "Yakında" diyerek yanıt verdi.


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