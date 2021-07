Alex Teixeira koptu geliyor! Beşiktaş...

taraftarına Alex Teixeira müjdesi... Bir süredir transfer görüşmeleri için Dubai 'de olan Brezilyalı yıldızın, buradaki temaslarından sonuç alamadığı ve Beşiktaş 'ın kendisine yaptığı teklifi kabul etme kararı aldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın bonservisi elinde olan 31 yaşındaki 10 numara ile 2+1 yıllık prensip anlaşmasına vardığı ve görüşmelerin kısa süre içinde mutlu sonla biteceği belirtildi. Teixeira ile Beşiktaş arasında imza parası ödeme süresinin netleşmesiyle transferin resmiyet kazanmasıbekleniyor.Teixeira Beşiktaşlı Josef 'in Instagram üzerinden yaptığı " Come to Beşiktaş " (Beşiktaş'a gel) paylaşımına "Yakında" diyerek yanıt verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN