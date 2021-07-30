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    • 30.07.2021 19:27
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    Son dakika: Beşiktaş Valentin Rosier transferini resmen açıkladı

    Son dakika haberleri... Beşiktaş geçen yılki şampiyonlukta payı olan Valentin Rosier'i tekrar kadrosuna kattı. Kara-kartal transferi hazırladığı özel bir video ile duyurdu.

    Beşiktaş'tan Rosier'e özel video!

    Beşiktaş geçen yılki şampiyonlukta payı olan Valentin Rosier'i tekrar kadrosuna kattı.

    Kara-kartal transferi saat 19.03'te hazırladığı özel bir video ile duyurdu.

    Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çok sevdik be abi" ifadelerine yer verildi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon futbol takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Valentin Rosier'e 'yuvana hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

        Açıklamada ayrıca Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Vodafone Park'taki makamında Rosier'i ağırlayarak "Yuvana hoş geldin" dediği de vurgulandı.

        6 MİLYONLUK FEDA
        takvim.com.tr Sporting Lizbon'un Galatasaray'ın devreye girmesiyle bonservis ücretine zam yaptığı Valentin Rosier'in Beşiktaş'a gelebilmek için toplamda 4 yıl için 600 bin Euro (6 milyon 67 bin TL) civarında bir rakamdan vazgeçtiğini yazmıştı.
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