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    • Spor
    • 30.07.2021 21:22
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    • 30.07.2021 21:31
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    Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un maçları...

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk 3 haftasının programı belli oldu. Süper Lig'de sezonun ilk maçı 13 Ağustos'ta Beşiktaş ve Çaykur Rizespor arasında oynanacak.

    AA
    Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu!

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk 3 haftasının programı belli oldu.

    Ligde yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

    Ligde ilk 3 haftanın programı şöyle:

    1. HAFTA
    13 Ağustos Cuma:

    20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

    14 Ağustos Cumartesi:

    19.15 Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep (Atatürk Olimpiyat)

    21.45 Altay-Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

    21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Stat açıklanmadı)

    15 Ağustos Pazar:

    19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

    21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

    21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Stat açıklanmadı)

    16 Ağustos Pazartesi:

    19.15 Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

    19.15 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

    21.45 Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)

    2. HAFTA

    20 Ağustos Cuma:

    20.30 Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    21 Ağustos Cumartesi:

    19.15 Kasımpaşa-Giresunspor (Stat açıklanmadı)

    19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

    21.45 Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları)

    21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

    22 Ağustos Pazar:

    19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)

    21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

    21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Stat açıklanmadı)

    23 Ağustos Pazartesi:

    19.15 Trabzonspor-Sivasspor (Medical Park)

    21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Stat açıklanmadı)

        3. HAFTA
        27 Ağustos Cuma:

        20.30 Fraport-TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

        20.30 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor (Stat açıklanmadı)

        28 Ağustos Cumartesi:

        19.15 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

        19.15 Medipol Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

        21.45 Atakaş Hatayspor-Alanyaspor (Stat açıklanmadı)

        21.45 Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

        29 Ağustos Pazar:

        19.15 Sivasspor-Göztepe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

        19.15 Kasımpaşa-Galatasaray (Stat açıklanmadı)

        21.45 Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

        21.45 Altay-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)
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