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    • 30.07.2021 18:18
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    • 30.07.2021 18:36
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    Herkesi şaşırtacak Diagne gerçeği! Galatasaray'da Falcao ve Mohamed'i geride bıraktı

    Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın camiasına kabul ettiremediği Diagne ile ilgili ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Galatasaray formasıyla 40 resmi maça çıkan yıldız futbolcu tam 23 gole imzasını attı. Diagne böylece maç başına 0,57 gol yüzdesi yakaladı. Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Mostafa Mohamed ise şu ana kadar 19 maçta 9 kez ağları havalandırırken, gol yüzdesi 0,47’de kaldı

    ONUR ÖZKAN
    Özel haber
    Herkesi şaşırtacak Diagne gerçeği!

    Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almayan Mbaye Diagne'ye kulüp arıyor.

    Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya transfer edilen ve geldiği ilk günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Senegalli yıldız bir türlü kendini Sarı-Kırmızılı camiaya kabul ettirmedi.

    RAKAMLAR GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU
    Oysa ki rakamlar çok farklı bir gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. Galatasaray formasıyla 40 resmi maça çıkan yıldız futbolcu tam 23 gole imzasını attı. Diagne böylece maç başına 0,57 gol yüzdesi yakaladı.

    Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Mostafa Mohamed ise şu ana kadar 19 maçta 9 kez ağları havalandırırken, gol yüzdesi 0,47'de kaldı.

        Dünya yıldızı Radamel Falcao da 41 maçta 20 kez golle buluşarak, 0,48'lik gol ortalaması tutturdu.
        Biraz daha eskilere gidersek, Galatasaray tarihinin en başarılı yabancı forvetlerinden biri olarak gösterilen Milan Baros 116 maçta 61 gol atmıştı. Çek yıldızın gol ortalaması 0,52 olmuştu.

        Aynı şekilde Sarı-Kırmızılı takımdan büyük bir iz bırakarak ayrılan Johan Elmander ise 61 maçta sadece 17 gol atmıştı. İsveçli forvetin maç başına gol ortalaması ise 0,27'ydi.

        HİÇBİR SAKATLIK YAŞAMADI
        Üstelik Mbaye Diagne, Galatasaray'da geçirdiği süre içinde hiçbir sakatlık yaşamadı. Senegalli forvet geçen sezon devre arasında West Brom'a kiralanmasına rağmen Falcao ile birlikte takımın en golcü ismi olmuştu.

        Son olarak PSV maçında sonradan oyuna giren ve şık bir gole imzasını atan Diagne takımın en iyisi olarak dikkat çekmişti.

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