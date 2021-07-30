Herkesi şaşırtacak Diagne gerçeği! Galatasaray'da Falcao ve Mohamed'i geride bıraktı

HİÇBİR SAKATLIK YAŞAMADI

Üstelik Mbaye Diagne, Galatasaray'da geçirdiği süre içinde hiçbir sakatlık yaşamadı. Senegalli forvet geçen sezon devre arasında West Brom'a kiralanmasına rağmen Falcao ile birlikte takımın en golcü ismi olmuştu.

Son olarak PSV maçında sonradan oyuna giren ve şık bir gole imzasını atan Diagne takımın en iyisi olarak dikkat çekmişti.