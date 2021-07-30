Herkesi şaşırtacak Diagne gerçeği! Galatasaray'da Falcao ve Mohamed'i geride bıraktı

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almayan Mbaye Diagne'ye kulüp arıyor.
Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya transfer edilen ve geldiği ilk günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Senegalli yıldız bir türlü kendini Sarı-Kırmızılı camiaya kabul ettirmedi.
RAKAMLAR GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU
Oysa ki rakamlar çok farklı bir gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. Galatasaray formasıyla 40 resmi maça çıkan yıldız futbolcu tam 23 gole imzasını attı. Diagne böylece maç başına 0,57 gol yüzdesi yakaladı.
Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Mostafa Mohamed ise şu ana kadar 19 maçta 9 kez ağları havalandırırken, gol yüzdesi 0,47'de kaldı.