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    • 21.07.2021 14:01
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    • 21.07.2021 14:01
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    Valentin Rosier'den Beşiktaş için 6 milyonluk feda!

    Sporting Lizbon'un Galatasaray'ın devreye girmesiyle bonservis ücretine zam yaptığı Valentin Rosier'in Beşiktaş'a gelebilmek için toplamda 4 yıl için 600 bin Euro (6 milyon 67 bin TL) civarında bir rakamdan vazgeçtiği ortaya çıktı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Rosier'den 6 milyonluk feda!

    Beşiktaş'ta geçtiğmiz sezon kiralık olarak forma giyen ve ardından bonservisinin bulunduğu Sporting Lizbon kulübüne geri dönen Valentin Rosier, Siyah-Beyazlı takımdaki performansı ile Galatasaray'ın da beğenisini kazanmış ve Cimbom, Fransız sağ bek için Sporting'e teklif yapmıştı.


    PORTEKİZ EKİBİ ZAM YAPMIŞTI
    Beşiktaş'ın bir süre önce 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı Rosier için Sporting'e Galatasaray'ın 5.5 milyon Euro civarında bir rakam önermesi sonrası Portekiz ekibi, oyuncunun bonservisine zam yapma kararı almıştı.

    BEŞİKTAŞ İÇİN 6 MİLYON 67 BİN TL'DEN VAZGEÇTİ
    Beşiktaş yönetiminin Sporting'in istediği rakama çıkmaya sıcak bakmamasının ardından Siyah-Beyazlılar'a gelebilmek adına kendi ücretinden fedakarlık yapan Roiser, kendisine önerilen yıllık 1.5 milyon Euro'luk ücrette senelik 150 bin Euro olmak üzere 4 yıl için toplamda 600 bin Euro'dan (6 milyon 67 bin TL) vazgeçti.


        TRANSFER BÜYÜK ORANDA BİTTİ
        Rosier'in yaptığı bu indirim sonrası bu rakamı oyuncu için daha önce belirlenen bonservis bedeline ekleyen Beşiktaş yönetimi, transferi büyük oranda bitirdi.

        Beşiktaş'a gelmek için kendi maaşında indirim yapan ve Galatasaray'ın daha yüksek rakamlı teklifini reddeden Rosier için Siyah-Beyazlı taraftarlar da özel bir karşılama töreni yapmak için harekete geçti.

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