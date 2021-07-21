Valentin Rosier'den Beşiktaş için 6 milyonluk feda!

BEŞİKTAŞ İÇİN 6 MİLYON 67 BİN TL'DEN VAZGEÇTİ

Beşiktaş yönetiminin Sporting'in istediği rakama çıkmaya sıcak bakmamasının ardından Siyah-Beyazlılar'a gelebilmek adına kendi ücretinden fedakarlık yapan Roiser, kendisine önerilen yıllık 1.5 milyon Euro'luk ücrette senelik 150 bin Euro olmak üzere 4 yıl için toplamda 600 bin Euro'dan (6 milyon 67 bin TL) vazgeçti.