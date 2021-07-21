Valentin Rosier'den Beşiktaş için 6 milyonluk feda!

Beşiktaş'ta geçtiğmiz sezon kiralık olarak forma giyen ve ardından bonservisinin bulunduğu Sporting Lizbon kulübüne geri dönen Valentin Rosier, Siyah-Beyazlı takımdaki performansı ile Galatasaray'ın da beğenisini kazanmış ve Cimbom, Fransız sağ bek için Sporting'e teklif yapmıştı.
PORTEKİZ EKİBİ ZAM YAPMIŞTI
Beşiktaş'ın bir süre önce 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı Rosier için Sporting'e Galatasaray'ın 5.5 milyon Euro civarında bir rakam önermesi sonrası Portekiz ekibi, oyuncunun bonservisine zam yapma kararı almıştı.
BEŞİKTAŞ İÇİN 6 MİLYON 67 BİN TL'DEN VAZGEÇTİ
Beşiktaş yönetiminin Sporting'in istediği rakama çıkmaya sıcak bakmamasının ardından Siyah-Beyazlılar'a gelebilmek adına kendi ücretinden fedakarlık yapan Roiser, kendisine önerilen yıllık 1.5 milyon Euro'luk ücrette senelik 150 bin Euro olmak üzere 4 yıl için toplamda 600 bin Euro'dan (6 milyon 67 bin TL) vazgeçti.