İkinci Van Persie krizi kapıda! Mesut Özil hazır değil...

F.Bahçe'deki ilk döneminde olduğu gibi koşan ısıran ve rakibi boğan bir takım oluşturmak isteyen Vitor Pereira geldiği ilk günden itibaren oyuncularına savaşmayı aşılıyor. İlk döneminde mücadeleden kaçan Van Persie ile sürekli sorun yaşayan Portekizli teknik adamın hazırlık maçında 45 dakika süre verdiği Mesut Özil'le de sorun yaşayabileceği yorumları yapıldı. Sosyal mededyadaki taraftarlar, "Acaba o da Van Persie ile aynı kaderi mi paylaşacak. İnşallah Mesut Özil ile sorun yaşamaz" yorumları yapıldı.

17.5 MİLYON ÖDEDİLER!

Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon 17.5 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan Kosovalı futbolcu Vedat Muriç, Serie A'da bekleneni veremedi. Tecrübeli oyuncunun geleceği kısa bir süre sonra belli olacak.

LEMOS YİNE SAÇ-BAŞ YOLDURTTU!

F.Bahçe'de ismi gönderilecekler listesinde yer alan Lemos, Zwolle ile oynanan maçta yenen iki golde de hatalıydı. Taraftarlar onu ağır şekilde eleştirdi.

Mesut Özil, Zwolle maçında 45 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncunun fiziksel olarak hazır olmadığı gözlendi.