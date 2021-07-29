Galatasaray’ın yeni transferi Berkan Kutlu hangi takımlarda oynadı? Berkan Kutlu kimdir, kaç yaşında?

Akdeniz ekibine bedelsiz olarak gelen ve dikkat çeken bir gelişim gösteren Berkan, Süper Lig'deki ilk sezonunda tam 38 maça çıktı.

Salih Uçan, Bakasetas, Ceyhun Gülselam ve Siopis gibi isimlerin olduğu takımda muhteşem bir grafik ortaya koyan, formayı kapan ve takımın değişilmezleri arasına giren Berkan, sezonu 3 gol, 2 asistle tamamladı.

Fiziksel olarak takımın en iyileri arasında yer alan Berkan, maçlardaki yüksek koşu mesafeleri ile de ön plana çıktı. Kariyerinde ilk kez milli olan ve U21 Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasına giren Berkan, 3 kez Ay Yıldızlı formayı giydi.

Güncel piyasa değeri 3.3 milyon Euro olan 23 yaşındaki oyuncu, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero mevkilerinde de görev alabiliyor.