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    • 30.07.2021 06:25
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Boksta Busenaz Sürmeneli olimpiyat madalyasını garantiledi

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli, olimpiyat madalyasını garantiledi.

    AA
    Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi!

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.



    YARI FİNALE YÜKSELDİ
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi. Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Busenaz, Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti.

    Son dünya şampiyonu Busenaz, rakibi karşısında ilk rauntta 5 hakemden de tam puan aldı. İkinci rauntta da agresif bir oyun sergileyen milli boksör, yine bütün hakemlerde tam puan almayı başardı. Son rauntta da üstünlüğünü sürdüren Busenaz Sürmeneli, yarı finale adını yazdırdı.

    Busenaz, aynı zamanda tarihe geçti. 23 yaşındaki milli boksör, kadın boksunda olimpiyat madalyasını garantileyen ilk Türk sporcu olarak tarihteki yeri aldı. Busenaz'ın yarı final mücadelesi 4 Ağustos'ta gerçekleşecek.

    Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Kasapoğlu müsabakayı heyecanlı bir şekilde takip ederken, sık sık milli sporcuyu motive etmek için tezahüratta bulundu.

    YASMANİ CAPELLO YARI FİNALE ÇIKTI
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde milli atlet Yasmani Capello, erkekler 400 metre engelli seçmelerinde yarı finale çıktı.

    Olimpiyat Stadı'nda atletizm yarışlarının ilk gününde piste çıkan ilk Türk sporcu olan Yasmani, serisini 49 saniyelik derecesiyle ikinci sırada tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

    Yasmani Capello, yarı final müsabakasına 1 Ağustos Pazar günü çıkacak.



        KAYRA SAYİT, İKİNCİ TURA YÜKSELDİ
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde milli judocu Kayra Sayit, ikinci tura yükseldi.

        Nippon Budokan'daki karşılaşmada milli judocu Kayra Sayit, +78 kilo ilk turunda Kamerunlu Hortence Mballa ile karşı karşıya geldi. Rahat bir oyun sergileyen milli sporcu, rakibini waza-ari ile mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

        Kayra Sayit, ikinci turda Ukraynalı Yelyzaveta Kalanina ile karşılaşacak.

        YASEMİN ECEM ANAGÖZ ELENDİ
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde mücadele eden milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, klasik yay bireysel kategorisinde elendi.

        Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'ndaki müsabakaların 27 Temmuz'da yapılan ilk tur karşılaşmasında Kanadalı Stephanie Barrett'i eleyen Yasemin Ecem, ikinci turda Çinli Xiaolei Yang'ı mağlup etti.

        Milli sporcu, mücadelesine son 16 tur maçıyla devam etti. Yasemin Ecem, takımda Tokyo 2020'de altın madalya kazanan dünya sıralamasında 3. konumda olan Güney Koreli Chaeyoung Kang ile karşılaştı.

        Güçlü rakibi karşısında ilk 2 seti 2-0 kaybeden Yasemin Ecem, üçüncü seti 2-0 alarak durumu 4-2'ye getirdi ve umutlandı. Ancak son sette iyi bir performans sergileyen Güney Koreli sporcu, seti 2-0, maçı da 6-2 kazandı.

        Bu sonuçla Yasemin Ecem Anagöz, Tokyo 2020'ye veda etti.


        MİLLİ KÜREKÇİ ONAT KAZAKLI OYUNLARI 21. SIRADA TAMAMLADI
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde milli kürekçi Onat Kazaklı, oyunlara veda etti.

        Erkekler tek çifte (M1x) daha önce çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını kaybeden Onat Kazaklı, sıralamasının belli olduğu D finalinde yarıştı.

        D finalinde 7.13.65'lik derecesiyle 3. olan milli sporcu, olimpiyat oyunlarını 21. sırada tamamladı.

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        Haberler Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Boksta Busenaz Sürmeneli olimpiyat madalyasını garantiledi