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    • 30.07.2021 14:21
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    Caleb Ekuban İtalya yolcusu! Genoa ile anlaşma tamam: 4 yıllık imzalayacak

    Bir süredir Trabzonspor’un en önemli isimlerinden biri olan Caleb Ekuban, için girişimlerde bulunan İtalyan kulübü Genoa yapılan sıkı pazarlıkların ardından mutlu sona ulaştı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Ekuban’da işlem tamam! 4 yıllık imzalayacak

    Trabzonspor'un en önemli isimlerinden biri olan Caleb Ekuban, Çizme yolcusu. Serie A ekibi Genoa, Bordo-Mavililer ile 2.2 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.


    4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
    Bir süredir Ganalı yıldızın transferi için girişimlerde bulunan İtalyan kulübü yapılan sıkı pazarlıkların ardından mutlu sona ulaştı. Şu anda Trabzon'da bulunan Ekuban'ın 1-2 gün içinde İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği, ardından da 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.


    TRABZONSPOR 2.2 MİLYON EURO GELİR ELDE EDECEK
    Teknik direktör Abdullah Avcı, Ekuban'ın ayrılmasına sıcak bakmasa da Bordo-Mavili yönetim sözleşmesinin son yılında olduğu için yıldız futbolcunun transferine izin verdi.



        Trabzonspor böylece sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılacak olan Ekuban'dan 2.2 milyon Euro gelir elde edecek.


        2018-19 sezonunun başında Leeds United'tan Trabzonspor'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu performansıyla büyük beğeni topladı.
        Bordo-Mavili formayla 3 sezonda 103 resmi maça çıkan Ekuban 29 gol atarken, 18 de asist yaptı.

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