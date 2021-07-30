Caleb Ekuban İtalya yolcusu! Genoa ile anlaşma tamam: 4 yıllık imzalayacak

Trabzonspor'un en önemli isimlerinden biri olan Caleb Ekuban, Çizme yolcusu. Serie A ekibi Genoa, Bordo-Mavililer ile 2.2 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Bir süredir Ganalı yıldızın transferi için girişimlerde bulunan İtalyan kulübü yapılan sıkı pazarlıkların ardından mutlu sona ulaştı. Şu anda Trabzon'da bulunan Ekuban'ın 1-2 gün içinde İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği, ardından da 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
TRABZONSPOR 2.2 MİLYON EURO GELİR ELDE EDECEK
Teknik direktör Abdullah Avcı, Ekuban'ın ayrılmasına sıcak bakmasa da Bordo-Mavili yönetim sözleşmesinin son yılında olduğu için yıldız futbolcunun transferine izin verdi.