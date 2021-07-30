Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Serie A ekibi devrede

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu, İtalya Serie A takımlarının dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Genoa'dan sonra Sampdoria'nın da yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği öğrenildi.
Vitor Pereira göreve geldikten sonra performansında büyük artış olan Zajc, Sampdoria'nın dikkatini çekmeyi başardı. Sampdoria teknik direktörü Roberto D'Aversa oyuncunun performansını çok beğeniyor. Zajc için Fenerbahçe'ye teklif yapmayı düşünüyorlar.
27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu geçen sezon Genoa'da kiralık olarak forma giymişti. Genoa da Sloven yıldız için bekleyişini sürdürüyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin tecrübeli oyuncu ile ilgili vereceği karar merak ediliyor.