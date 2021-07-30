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    • 30.07.2021 14:56
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    Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! Serie A ekibi devrede

    Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen ve satış listesinde bulunan Miha Zajc'a Genoa'nın ardından Serie A ekibi Sampdoria da talip oldu. İtalyan ekibin Sloven ismin bonservisini almak istediği öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    F.Bahçe'ye Zajc piyangosu! Serie A ekibi devrede

    Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu, İtalya Serie A takımlarının dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Genoa'dan sonra Sampdoria'nın da yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği öğrenildi.

    Vitor Pereira göreve geldikten sonra performansında büyük artış olan Zajc, Sampdoria'nın dikkatini çekmeyi başardı. Sampdoria teknik direktörü Roberto D'Aversa oyuncunun performansını çok beğeniyor. Zajc için Fenerbahçe'ye teklif yapmayı düşünüyorlar.

    27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu geçen sezon Genoa'da kiralık olarak forma giymişti. Genoa da Sloven yıldız için bekleyişini sürdürüyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin tecrübeli oyuncu ile ilgili vereceği karar merak ediliyor.

        Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Miha Zajc'ın Sarı-Lacivertlilerle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Kanarya, tecrübeli oyuncuyu 2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti. 24 kez Sloven Milli Takımı'nın formasını giyen Zajc'ın 5 de golü bulunuyor.

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