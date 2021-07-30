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    • 30.07.2021 14:04
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    Nice Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun peşini bırakmıyor!

    Geçtiğimiz sezonu şampiyon kapatan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Fransız kulübü Nice'in radarından çıkmıyor. Ancak yönetim astronomik bir teklif gelmediği taktirde genç kaleciyi göndermeye sıcak bakmıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Nice peşini bırakmıyor!

    Beşiktaş'ın genç kalecisi Fransız kulübünün radarından çıkmıyor. Ligue 1 ekibi geçen sezondan beri takip ettiği Siyah-Beyazlı eldiven için yeni bir teklifte bulundu. Kartal'ın ise bu teklifi bir kez daha geri çevirdiği öğrenildi.


    YALÇIN AYRILMASINA İZİN VERMİYOR
    Nice, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da onun takımdan ayrılmasına izin vermiyor. Yönetim astronomik bir teklif gelmediği taktirde genç kaleciyi göndermeye sıcak bakmıyor.



    ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK
    Ersin Destanoğlu'nu kadroda tutacak olan Beşiktaş bir yandan da tecrübeli bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Medipol Başakşehirli Mert Günok için girişimler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor.



        2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
        Ersin Destanoğlu, geçen sezon Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkarmamış ve başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. 20 yaşındaki başarılı eldivenin 2023 yılına kadar Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi bulunuyor.


        Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Ersin Destanoğlu, 3 kez U21 Milli Takımımız'ın formasını giydi. Kariyerinde 98 maça çıkan genç kaleci, kalesinde 107 gol gördü. 33 kez ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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        Haberler Spor Nice Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun peşini bırakmıyor!