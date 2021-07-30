Nice Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun peşini bırakmıyor!

Beşiktaş'ın genç kalecisi Fransız kulübünün radarından çıkmıyor. Ligue 1 ekibi geçen sezondan beri takip ettiği Siyah-Beyazlı eldiven için yeni bir teklifte bulundu. Kartal'ın ise bu teklifi bir kez daha geri çevirdiği öğrenildi.
YALÇIN AYRILMASINA İZİN VERMİYOR
Nice, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da onun takımdan ayrılmasına izin vermiyor. Yönetim astronomik bir teklif gelmediği taktirde genç kaleciyi göndermeye sıcak bakmıyor.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK
Ersin Destanoğlu'nu kadroda tutacak olan Beşiktaş bir yandan da tecrübeli bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Medipol Başakşehirli Mert Günok için girişimler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor.