Nice Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun peşini bırakmıyor!

Beşiktaş'ın genç kalecisi Fransız kulübünün radarından çıkmıyor. Ligue 1 ekibi geçen sezondan beri takip ettiği Siyah-Beyazlı eldiven için yeni bir teklifte bulundu. Kartal'ın ise bu teklifi bir kez daha geri çevirdiği öğrenildi.