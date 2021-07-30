100’ümüzden düşen bin parça! Galatasaray hüsranı yaşadı! Türk futbolu uçurumdan yuvarlanıyor

Cimbom Şampiyonlar Ligi umutlarını PSV karşısında kaybederken, Türk futbolunun Avrupa'daki hüsranı büyüyor. Son iki yılda alınan başarısız sonuçların ardından UEFA sıralamasında 11. sıradan 18.'liğe kadar geriledik. Böyle giderse ilk 20'nin dışında kalmamız an meselesi.

RUMLAR BİLE BİZİM ÖNÜMÜZDE

Türkiye'nin 21.400 puanı bulunurken, hemen arkasında 20.700 puanlı Yunanistan ve 20.375 puanlı Norveç var. Sıralamada İsviçre ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin bile gerisinde kaldık.

DİREKT GİDİŞ TARİHE KARIŞTI!

Artık Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek olan Türkiye'nin Avrupa'daki temsilci sayısının düşme tehlikesi de bulunuyor. Yani Türk futbolu adeta uçurumdan yuvarlanıyor.

ACI TABLOYU ÇOK İYİ ÖZETLİYOR

Avrupa'da oynadığımız son 100 maçta aldığımız skorlar da acı tabloyu çok iyi şekilde özetliyor. Türk takımları, Edirne dışındaki son 100 sınavından sadece 26 galibiyet çıkarabildi.

ÖN ELEMELER BÜYÜK BİR KABUS

Bu karşılaşmalarda rakiplerimize 57 kez boyun eğerken, 17 maç da berabere bitti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 2009-10 sezonundan bu yana hiçbir takımımız ön elemeye geçemedi.

2.6 MİLYARLIK TARİHİ FATURA

4 büyükler son 5 sezonda 2.6 milyarlık transfer harc-a ması yapmasına rağmen Avrupa'da hüsran yaşadık...Türk futbolu sadece sportif olarak değil ekonomik olarak da çok büyük bi çöküş içinde. 4 büyükler, Avrupa'da son 100 maçta 26 galibiyet alırken, bu süreçte tam bir transfer çılgınlığı yaşandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor son 5 sezonda tam 497 transfere imza atarken, kasasından bonservis bedeli olarak toplam 263.8 milyon Euro (Yaklaşık 2.6 milyar lira) çıkardı. Galatasaray ise 95.7 milyon Euro ile harcama kaleminin zirvesinde bulunuyor. Fenerbahçe ise kasasından 91.4 milyon Euro çıkardı.

ZAHMETSİZCE TURU ATLADIK!

Hollanda basını, PSV'nin Galatasaray karşısında turu geçmesini işte böyle yorumladı. PSV'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray'ı elemesi Hollanda basınında geniş yer buldu. Eindhoven Dagblad, "Roger Schimdt'in takımı, Galatasaray'dan çok güçlüydü" derken, NOS ise "Kolay ve sorunsuzca gelen tur" ifadesini kullandı. De Telegraaf gazetesi, PSV'nin 3. ön eleme turuna zahmetsizce ulaştığını vurguladı.