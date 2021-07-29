Transfer çılgınlığına rağmen 100'ümüzden düşen bin parça! Türk futbolu Avrupa'da hüsranı yaşıyor...

İŞTE SON 5 SEZONDA 4 BÜYÜKLERİN TRANSFER BİLANÇOSU:

GALATASARAY 95.7 milyon Euro

FENERBAHÇE 91.4 milyon Euro

BEŞİKTAŞ 41.2 milyon Euro

TRABZONSPOR 35.5 milyon Euro

TOPLAM: 263.8 milyon Euro

2 yıl önce UEFA sıralamasında 11. basamakta yer alan Türkiye üst üste gelen kötü sonuçların ardından 18'liğe kadar geriledi.

Kıbrıs Rum Kesimi, Ukrayna, Sırbistan ve İsviçre'ye bile geçilirken, çok ciddi şekilde ilk 20'nin dışında kalma tehlikesi yaşıyoruz.

Türkiye şu anda 21.400 puana sahip. Hemen altımızda yer alan 20.700 puanlı Yunanistan ve 20.375 puanlı Norveç çok ciddi şekilde bizi tehdit ediyor.

Eğer ilk 20'nin dışında kalırsak Avrupa'daki takım sayımız azalacak ve temsilcilerimizin oynayacağı ön eleme turlarının sayısı da artacak.

İŞTE UEFA SIRALAMASI

1. İngiltere 87.926

2. İspanya 80.570

3. İtalya 63.473

4. Almanya 61.284

5. Fransa 42.998

6. Portekiz 41.966

7. Hollanda 31.400

8. Rusya 30.182

9. İskoçya 29.500

10. Avusturya 28.750

11. Ukrayna 28.500

12. Belçika 25.000

13. Sırbistan 24.750

14. Hırvatistan 22.775

15. İsviçre 22.550

16. K.Rum Kesimi 22.500

17. Çekya 21.500

18. TÜRKİYE 21.400

19. Yunanistan 20.700

20. Norveç 20.375