Transfer çılgınlığına rağmen 100'ümüzden düşen bin parça! Türk futbolu Avrupa'da hüsranı yaşıyor...

Galatasaray, PSV karşısında 2 maçta 7 gol yiyerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Türk futbolunun Avrupa'daki hüsranı giderek büyüyor.
Türk takımları, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 100 maçta sadece 26 galibiyet alabilirken, 57 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldık. 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Üstelik bu 57 mağlubiyetin yaşandığı son 5 sezonda 4 büyükler tam bir transfer çılgınlığı yaşadı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor son 5 sezonda tam 497 futbolcu transfer ederken, bonservis bedeli olarak kasasından 263.8 milyon Euro (Yaklaşık 2.6 milyar lira) çıkardı.
Galatasaray bu dönemde 95.7 milyon Euro'luk harcama ile ilk sırada yer aldı.
İŞTE SON 5 SEZONDA 4 BÜYÜKLERİN TRANSFER BİLANÇOSU:
GALATASARAY 95.7 milyon Euro
FENERBAHÇE 91.4 milyon Euro
BEŞİKTAŞ 41.2 milyon Euro
TRABZONSPOR 35.5 milyon Euro
TOPLAM: 263.8 milyon Euro
2 yıl önce UEFA sıralamasında 11. basamakta yer alan Türkiye üst üste gelen kötü sonuçların ardından 18'liğe kadar geriledi.
Kıbrıs Rum Kesimi, Ukrayna, Sırbistan ve İsviçre'ye bile geçilirken, çok ciddi şekilde ilk 20'nin dışında kalma tehlikesi yaşıyoruz.
Türkiye şu anda 21.400 puana sahip. Hemen altımızda yer alan 20.700 puanlı Yunanistan ve 20.375 puanlı Norveç çok ciddi şekilde bizi tehdit ediyor.
Eğer ilk 20'nin dışında kalırsak Avrupa'daki takım sayımız azalacak ve temsilcilerimizin oynayacağı ön eleme turlarının sayısı da artacak.
İŞTE UEFA SIRALAMASI
1. İngiltere 87.926
2. İspanya 80.570
3. İtalya 63.473
4. Almanya 61.284
5. Fransa 42.998
6. Portekiz 41.966
7. Hollanda 31.400
8. Rusya 30.182
9. İskoçya 29.500
10. Avusturya 28.750
11. Ukrayna 28.500
12. Belçika 25.000
13. Sırbistan 24.750
14. Hırvatistan 22.775
15. İsviçre 22.550
16. K.Rum Kesimi 22.500
17. Çekya 21.500
18. TÜRKİYE 21.400
19. Yunanistan 20.700
20. Norveç 20.375