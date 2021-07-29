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    • 29.07.2021 19:06
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    Transfer çılgınlığına rağmen 100'ümüzden düşen bin parça! Türk futbolu Avrupa'da hüsranı yaşıyor...

    Son dakika haberleri... Galatasaray, PSV karşısında 2 maçta 7 gol yiyerek Şampiyonlar Ligi’ne veda ederken Türk futbolunun Avrupa’daki hüsranı giderek büyüyor. Türk takımları, Avrupa Kupaları’nda oynadığı son 100 maçta sadece 26 galibiyet alabilirken, 57 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldık. 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İşte ayrıntılar...

    ONUR ÖZKAN
    Özel haber
    Transfer çılgınlığına rağmen 100'ümüzden düşen bin parça! Türk futbolu Avrupa'da hüsranı yaşıyor...

    Galatasaray, PSV karşısında 2 maçta 7 gol yiyerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Türk futbolunun Avrupa'daki hüsranı giderek büyüyor.

    Türk takımları, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 100 maçta sadece 26 galibiyet alabilirken, 57 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldık. 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    Üstelik bu 57 mağlubiyetin yaşandığı son 5 sezonda 4 büyükler tam bir transfer çılgınlığı yaşadı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor son 5 sezonda tam 497 futbolcu transfer ederken, bonservis bedeli olarak kasasından 263.8 milyon Euro (Yaklaşık 2.6 milyar lira) çıkardı.
    Galatasaray bu dönemde 95.7 milyon Euro'luk harcama ile ilk sırada yer aldı.

    İŞTE SON 5 SEZONDA 4 BÜYÜKLERİN TRANSFER BİLANÇOSU:
    GALATASARAY     95.7 milyon Euro
    FENERBAHÇE 91.4 milyon Euro

    BEŞİKTAŞ 41.2 milyon Euro
    TRABZONSPOR 35.5 milyon Euro
    TOPLAM: 263.8 milyon Euro

    2 yıl önce UEFA sıralamasında 11. basamakta yer alan Türkiye üst üste gelen kötü sonuçların ardından 18'liğe kadar geriledi.
    Kıbrıs Rum Kesimi, Ukrayna, Sırbistan ve İsviçre'ye bile geçilirken, çok ciddi şekilde ilk 20'nin dışında kalma tehlikesi yaşıyoruz.

    Türkiye şu anda 21.400 puana sahip. Hemen altımızda yer alan 20.700 puanlı Yunanistan ve 20.375 puanlı Norveç çok ciddi şekilde bizi tehdit ediyor.
    Eğer ilk 20'nin dışında kalırsak Avrupa'daki takım sayımız azalacak ve temsilcilerimizin oynayacağı ön eleme turlarının sayısı da artacak.

    İŞTE UEFA SIRALAMASI
    1.     İngiltere 87.926
    2. İspanya 80.570
    3. İtalya 63.473
    4. Almanya 61.284
    5. Fransa 42.998
    6. Portekiz 41.966
    7. Hollanda 31.400
    8. Rusya 30.182
    9. İskoçya 29.500
    10. Avusturya 28.750
    11. Ukrayna 28.500
    12. Belçika 25.000
    13. Sırbistan 24.750
    14. Hırvatistan 22.775
    15. İsviçre 22.550
    16. K.Rum Kesimi 22.500
    17. Çekya 21.500
    18. TÜRKİYE 21.400
    19. Yunanistan 20.700
    20. Norveç 20.375

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    Haberler Spor Transfer çılgınlığına rağmen 100'ümüzden düşen bin parça! Türk futbolu Avrupa'da hüsranı yaşıyor...