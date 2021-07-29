Türkiye - ABD maçı CANLI izle | 29 Temmuz Tokyo 2020 Türkiye - Amerika (ABD) voleybol maçı TRT Spor HD izle!

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TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-ABD voleybol maçı 29 Temmuz Perşembe günü yani bugün TSİ 15.45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.





A Milli Kadın Voleybol takımımız bu maçın ardından 31 Temmmuz sabah saat 08:20'de Arjantin ile, 2 Ağustos'ta ise 08:20'de Rusya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları ikinci maçların ardından topladığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor. İlk iki maçını kazanan ABD ve İtalya grupta 6 puanla 1. ve ikinci sırayı paylaşıyor.