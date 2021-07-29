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    • 29.07.2021 09:23
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    • 29.07.2021 10:36
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    Türkiye - ABD maçı CANLI izle | 29 Temmuz Tokyo 2020 Türkiye - Amerika (ABD) voleybol maçı TRT Spor HD izle!

    Türkiye- ABD voleybol maçı ne zaman? Sorusu voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye-ABD voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 skorla mağlup ederken ikinci maçında İtalya'ya mağlup oldu. Filenin Sultanları üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler maç hakkında detayları araştırmaya başladı. Tokyo 2020 Türkiye - ABD voleybol maçı canlı izleme seçeneği haberimizde yer alıyor...

    takvim.com.tr
    Türkiye - ABD voleybol maçı CANLI izle!

    Türkiye- ABD voleybol maçı saat kaçta başlayacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçları son sürat devam ediyor. Türkiye ilk maçında Çin ile ikinci maçında ise İtalya ile karşı karşıya geldi. Çin'i 3-0 skorla mağlup ederken İtalya karşısında 3-1 mağlup oldu. Bugün üçüncü maçı için ter dökecek olan Filenin Sultanları ABD ile karşı karşıya gelecek. Tokyo 2020 Türkiye - ABD voleybol maçı canlı izleme seçeneği haberimizde yer alıyor!

    TÜRKİYE- ABD VOLEYBOL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Türkiye-ABD voleybol maçı 29 Temmuz Perşembe günü yani bugün TSİ 15.45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.



    A Milli Kadın Voleybol takımımız bu maçın ardından 31 Temmmuz sabah saat 08:20'de Arjantin ile, 2 Ağustos'ta ise 08:20'de Rusya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları ikinci maçların ardından topladığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor. İlk iki maçını kazanan ABD ve İtalya grupta 6 puanla 1. ve ikinci sırayı paylaşıyor.

    2020 TOKYO OLİMPİYATLARI KADINLAR VOLEYBOL B GRUBU PUAN DURUMU

    1- ABD 6 Puan

    2- İtalya 6 Puan

    3- Türkiye 3 Puan

    4- Rusya 3 Puan

    5- Çin 0 Puan

    6- Arjantin 0 Puan
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        Haberler Spor Türkiye - ABD maçı CANLI izle | 29 Temmuz Tokyo 2020 Türkiye - Amerika (ABD) voleybol maçı TRT Spor HD izle!