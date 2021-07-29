Fatih Terim: Pozisyon yokken yine gol yedik

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim 2-1'lik PSV yenilgisinden sonra konuştu.
Tecrübeli hoca, "Mücadele olarak maça iyi başladık. Ama yine pozisyon vermeden golü yedik. İkinci golde taçtan geldi. 7 Eylül'e kadar daha iyi futbol oynayan bir takım halına geleceğiz" dedi.
Terim, "Şimdi yarın (bugün) St. Johnston maçı için kadromuzu vereceğiz. O maçın daha farklı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Tecrübeli hoca, "Mücadele olarak maça iyi başladık. Ama yine pozisyon vermeden golü yedik. İkinci golde taçtan geldi. 7 Eylül'e kadar daha iyi futbol oynayan bir takım halına geleceğiz" dedi.
Terim, "Şimdi yarın (bugün) St. Johnston maçı için kadromuzu vereceğiz. O maçın daha farklı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.