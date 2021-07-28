Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi GS – St. Johnstone maçı hangi kanalda?

Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, hangi kanalda? Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi İskoçya'dan oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray ile St. Johnstone karşılaşacak. Peki; Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman? İşte detaylar!
GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN?
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray, 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.
İlk maç 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Rövanş 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.
GALATASARAY'DA HEDEF UEFA AVRUPA LİGİ
Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme turunun ilk maçında 5-1'lik mağlubiyetle büyük bir şok yaşayan Sarı-kırmızılıların PSV karşısında tur şansı mucizelere kaldı. Bu sebeple gözünü bir yandan UEFA Avrupa Ligi'ne çeviren Galatasaray'da hedef yeni yapılanmayla beraber 2000'deki başarıyı tekrar etmek. Sarı-kırmızılılarda bildirim tarihi geçtiği için yeni transferler Cicaldau, Boey ve Patrick van Aanholt, PSV Eindhoven maçında oynayamayacak ama bir sonraki turda görev yapabilecekler.
Üç oyuncuyu açıklayan Galatasaray, Gedson ve Berkan Kutlu transferlerini neticelendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan da yönetim maaş bütçesini düşürmek için Falcao, Feghouli, Diagne gibi isimlerin elden çıkarılması için görüşmelerini sürdürüyor. Fatih Terim'in mevcut raporuna şimdilik uygulduğu öğrenildi.