Galatasaray-PSV Eindhoven (PSV) CANLI ANLATIM İZLE | Galatasaray maçı canlı takip





CİMBOM'UN 290.MAÇI

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 289 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 113 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.