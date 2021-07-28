Galatasaray-PSV Eindhoven (PSV) CANLI ANLATIM İZLE | Galatasaray maçı canlı takip

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşıyor.
ELENEN TAKIM ST.JOHNSTONE İLE EŞLEŞECEK
Deplasmanda oynanan ilk müsabakadan Hollanda ekibi 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Tur atlayan takım, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan ekipler ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak. Eşleşmenin galibi, üçüncü ön eleme turunda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Elenen takım ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda İskoç takımı St Johnstone ile mücadele edecek.