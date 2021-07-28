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    • 28.07.2021 19:45
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    • 28.07.2021 20:33
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    Galatasaray-PSV Eindhoven (PSV) CANLI ANLATIM İZLE | Galatasaray maçı canlı takip

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, PSV Eindhoven ile karşı karşıya karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - PSV Eindhoven maçını takvim.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz. İşte GS - PSV maçına ilişkin tüm detaylar...

    Galatasaray-PSV canlı anlatım izle!

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşıyor.



    İLK 11'LER
    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mohamed

    PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Van Ginkel, Madueke, Gakpo, Zahavi



    ELENEN TAKIM ST.JOHNSTONE İLE EŞLEŞECEK
    Deplasmanda oynanan ilk müsabakadan Hollanda ekibi 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Tur atlayan takım, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan ekipler ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak. Eşleşmenin galibi, üçüncü ön eleme turunda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    Elenen takım ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda İskoç takımı St Johnstone ile mücadele edecek.



        8.KARŞILAŞMA OLACAK
        Galatasaray ile PSV, resmi maçlarda bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 defa rakibini mağlup ederken, 5 kez Hollanda ekibi sahadan galip ayrıldı. Aslan'ın 7 golüne, PSV 15 golle ile karşılık verdi.



        CİMBOM'UN 290.MAÇI
        Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 289 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 113 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.




        Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 384 kez havalandırırken, kalesinde ise 436 gol gördü.

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        Galatasaray-PSV canlı anlatım izle!
        Haberler Spor Galatasaray-PSV Eindhoven (PSV) CANLI ANLATIM İZLE | Galatasaray maçı canlı takip