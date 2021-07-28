Türkiye-ABD voleybol maçı bugün saat kaçta? A Milli Kadın Voleybol Takımı-Amerika (ABD) maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye- ABD voleybol maçı saat kaçta başlayacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçları son sürat devam ediyor. Türkiye ilk maçında Çin ile ikinci maçında ise İtalya ile karşı karşıya geldi. Çin'i 3-0 skorla mağlup ederken İtalya karşısında 3-1 mağlup oldu. Bugün üçüncü maçı için ter dökecek olan Filenin Sultanları ABD ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Amerika (ABD) voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? TOKYO 2020 A Milli Kadın Voleybol Takımı-ABD maçı hangi kanalda? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!