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    • 29.07.2021 06:44
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    • 29.07.2021 07:40
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    Türkiye-ABD voleybol maçı bugün saat kaçta? A Milli Kadın Voleybol Takımı-Amerika (ABD) maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Türkiye- ABD voleybol maçı ne zaman? Sorusu voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye-ABD voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 skorla mağlup ederken ikinci maçında İtalya'ya mağlup oldu. Filenin Sultanları üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler maç hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-Amerika (ABD) voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? TOKYO 2020 A Milli Kadın Voleybol Takımı-ABD maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Türkiye-Amerika ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? TOKYO 2020 A Milli Kadın Voleybol Takımı-ABD maçı hangi kanalda?

    Türkiye- ABD voleybol maçı saat kaçta başlayacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçları son sürat devam ediyor. Türkiye ilk maçında Çin ile ikinci maçında ise İtalya ile karşı karşıya geldi. Çin'i 3-0 skorla mağlup ederken İtalya karşısında 3-1 mağlup oldu. Bugün üçüncü maçı için ter dökecek olan Filenin Sultanları ABD ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Amerika (ABD) voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? TOKYO 2020 A Milli Kadın Voleybol Takımı-ABD maçı hangi kanalda? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Türkiye-ABD voleybol maçı 29 Temmuz Perşembe günü sabah saat 10:25'te başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.



    A Milli Kadın Voleybol takımımız bu maçın ardından 31 Temmmuz sabah saat 08:20'de Arjantin ile, 2 Ağustos'ta ise 08:20'de Rusya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları ikinci maçların ardından topladığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor. İlk iki maçını kazanan ABD ve İtalya grupta 6 puanla 1. ve ikinci sırayı paylaşıyor.

        2020 TOKYO OLİMPİYATLARI KADINLAR VOLEYBOL B GRUBU PUAN DURUMU

        1- ABD 6 Puan

        2- İtalya 6 Puan

        3- Türkiye 3 Puan

        4- Rusya 3 Puan

        5- Çin 0 Puan

        6- Arjantin 0 Puan

        A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ

        29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

        31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

        2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya
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        Haberler Spor Türkiye-ABD voleybol maçı bugün saat kaçta? A Milli Kadın Voleybol Takımı-Amerika (ABD) maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?