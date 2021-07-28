Türkiye-ABD voleybol maçı bugün saat kaçta? A Milli Kadın Voleybol Takımı-Amerika (ABD) maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye- ABD voleybol maçı saat kaçta başlayacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçları son sürat devam ediyor. Türkiye ilk maçında Çin ile ikinci maçında ise İtalya ile karşı karşıya geldi. Çin'i 3-0 skorla mağlup ederken İtalya karşısında 3-1 mağlup oldu. Bugün üçüncü maçı için ter dökecek olan Filenin Sultanları ABD ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Amerika (ABD) voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? TOKYO 2020 A Milli Kadın Voleybol Takımı-ABD maçı hangi kanalda? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye-ABD voleybol maçı 29 Temmuz Perşembe günü sabah saat 10:25'te başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
A Milli Kadın Voleybol takımımız bu maçın ardından 31 Temmmuz sabah saat 08:20'de Arjantin ile, 2 Ağustos'ta ise 08:20'de Rusya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları ikinci maçların ardından topladığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor. İlk iki maçını kazanan ABD ve İtalya grupta 6 puanla 1. ve ikinci sırayı paylaşıyor.