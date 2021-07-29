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    • 29.07.2021 07:36
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Boksta Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale çıktı

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Kadınlar 51 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale yükseldi. Milli okçu Mete Gazoz, ikinci tura kaldı.

    AA
    Tokyo'da Türkiye rüzgarı! Çeyrek finale yükseldi

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.

    BUSE NAZ ÇAKIROĞLU, ÇEYREK FİNALE ÇIKTI
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale çıktı.

    Kokugikan Arena'da son 16 turunda Buse Naz, Özbekistan'dan Tursunoy Rakhimova'yla karşılaştı.

    25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta istediği oyunu sergileyemedi ve 5 hakemin 4'ü Özbek sporcuya yüksek puan verdi. İkinci rauntta daha agresif oynayan Buse Naz, bu sefer 5 hakemin 3'ünün puanını elde etti. Büyük heyecan sahne olan son rauntta Buse Naz, 4 hakemin tam puanını aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

    Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, Buse Naz'ın maçını tribünden diğer milli boksörlerle takip etti.




    METE GAZOZ İKİNCİ TURA KALDI
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, ikinci tura kaldı.

        Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakalarda Mete, ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels ile karşılaştı. Baştan sona üstün bir performans sergileyen milli sporcu, 2-0'lık 3 set sonunda müsabakayı 6-0 kazandı.

        Mete Gazoz, ikinci turda TSİ 06.58'de Avustralyalı Ryan Tyack ile karşılaşacak.

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